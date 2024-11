Cine este Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL după demisia lui Nicolae Ciucă. Ce profesie și studii are politicianul

Ilie Bolojan, o figură marcantă a administrației publice din România, a fost desemnat președinte interimar al Partidului Național Liberal (PNL) după demisia lui Nicolae Ciucă. Politicianul bihorean este cunoscut pentru transformările spectaculoase aduse municipiului Oradea și pentru stilul său pragmatic de leadership.

Ilie Bolojan a preluat conducerea PNL

După eșecul de la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă a demisionat de la șefia PNL. Locul său a fost luat provizoriu de Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea și figură importantă în peisajul politic bihorean. În calitate de președinte al Consiliului Județean Bihor, Bolojan și-a consolidat reputația unui lider eficient, preocupat de dezvoltarea regională și atragerea de fonduri europene.

Ilie Bolojan s-a născut în județul Bihor și a absolvit Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea (1983-1987). Ulterior, și-a continuat studiile în domeniul tehnic și matematic, studiind la două facultăți: mecanică la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara (1988-1993) și matematică la Universitatea din Timișoara (1990-1993).

Pe parcursul carierei, Bolojan a participat la cursuri de perfecționare în administrație publică, printre care și programe în Franța și România, dedicate descentralizării și funcțiilor administrative. Aceste formări i-au consolidat competențele necesare pentru pozițiile de conducere pe care le-a ocupat ulterior.

Ilie Bolojan și-a început activitatea profesională în sectorul privat, administrând o firmă între 1994 și 2004. De asemenea, a fost profesor la Școala Ajutătoare din Tileagd în perioada 1993-1994.

Ce funcții a ocupat în politică

Din 1996, a intrat în politică, ocupând diverse funcții administrative și publice:

Consilier local în orașul Aleșd (1996-2004)

Consilier județean în Consiliul Județean Bihor (2004-2005)

Prefect al județului Bihor (2005-2007)

Secretar General al Guvernului României (2007-2008)

Primar al municipiului Oradea (2008-2020)

Președinte al Consiliului Județean Bihor (din 2020 până în prezent)

Ca primar al Oradei, Bolojan a devenit simbolul transformării urbane. A atras fonduri europene, a modernizat infrastructura și a eficientizat serviciile publice, punând orașul pe harta dezvoltării urbane moderne din România.

Ce avere are noul lider al liberalilor

Conform declarațiilor de avere, Ilie Bolojan deține mai multe proprietăți moștenite, printre care un teren agricol de peste 20.000 mp, un teren intravilan și o casă în comuna Vadu Crișului, județul Bihor. De asemenea, are un apartament în Oradea, achiziționat în 2008, și un autoturism Mercedes cumpărat în 2017.

Pe lângă acestea, politicianul are conturi bancare însumând economii de peste 190.000 de lei și are un venit anual de 177.303 RON din indemnizația de președinte al Consiliului Județean Bihor. În plus, obține venituri din închirierea unui apartament și subvenții agricole.

Ilie Bolojan nu este căsătorit și nu are copii. Deși informațiile despre religia sa indică faptul că ar fi penticostal, el preferă să păstreze discreția asupra aspectelor personale.