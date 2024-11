Călin Georgescu s-a filmat precum Vladimir Putin. A făcut baie într-un lac rece de munte, la o temperatură de -6 grade

După ce Călin Georgescu a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, mulți au început să îl compare cu Vladimir Putin. Candidatul chiar are preocupări similare cu ale liderului de la Kremlin, printre care scăldatul în ape reci și practicarea artelor marțiale.

Candidatul independent care a obținut peste 2 milioane de voturi la alegerile prezidențiale din România și-a desfășurat campania electorală în mare parte pe TikTok. Acolo a publicat numeroase filmări cu activitățile și discursul său, însă BEC i-a impus să le șteargă, pentru că nu conțineau marcaj electoral.

Într-o filmare mai veche, Călin Georgescu înoată în apă rece, așa cum a făcut și Vladimir Putin, în urmă cu mai mulți ani. Candidatul s-a lăsat filmat în pandemie, în timp ce mergea prin pădure iarna și rostea un monolog despre credință. La un moment dat, Georgescu își dă jos hainele și intră în apa rece a unui lac.

„Afară sunt -6 grade și lângă mine este un lac splendid și am să înot în acest lac, pentru că nu-mi este frică, nu-mi este frig, pentru că tot ceea ce fac, fac prin Dumnezeu. Am nevoie doar de inima mea ca să aflu înțelepciunea Lui. Am încredere în sistemul meu imunitar, pentru că am încredere în creatorul lui, în Dumnezeu”, spune Călin Georgescu, în timp ce înoată în apa rece.