Mirela de la Insula Iubirii, după gratii! Vedeta, la un pas să își piardă viața acolo

Momente cumplite pentru Mirela Baniaș de la Insula Iubirii! Bruneta a fost la un pas să își piardă viața în închisoare. Ce infracțiune a comis fosta iubită a lui Ionuț Gojman și cum era să fie ucisă de către propria colegă de celulă. Mărturisiri cutremurătoare din iadul amintirilor.

O mai ții minte pe Mirela de la Insula Iubirii? Bruneta care a venit acompaniată de Ionuț Gojman și apoi s-a îndrăgostit de ispita Mircea Moldovan a făcut mărturisiri șocante despre clipele pe care le-a petrecut în spatele gratiilor. În sezonul al patrulea din Insula Iubirii, Mirela Baniaș a povestit lucruri șocante din trecutul său care i-au blocat până și pe producătorii emisiunii. Bruneta a mărturisit că a trecut prin cele mai negre clipe din viața sa când a fost arestată și aruncată în închisoare.

Se spune că iubirea este oarbă, iar această zicală se adeverește cu atât mai mult în cazul fostei vedete de la Antena 1. Mirela de la Insula Iubirii a furat o sumă colosală din bancă, la cerințele soțului ei de atunci, dar a fost prinsă de polițiști și condamnată la patru ani de închisoare, ani pe care i-a executat într-un penitenciar de maximă securitate.

„Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani…”, a declarat Mirela de la Insula Iubirii, acum trei ani de zile.