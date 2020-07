Mirela de la Insula Iubirii, în doliu! Durere fără margini pentru vedeta Antena 1

Mirela Banias, fosta concurentă de la Insula Iubirii, este în doliu. Tânăra a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după trecerea în neființă a unei persoane foarte dragi ei. Fanii săi au încercat să-i mai aline durerea cu mesaje de susținere.

Mirela Banias este în doliu

Tânăra nu a spus care este persoana pe care a pierdut-o și pentru care este în doliu, dar fanii ei au asaltat-o cu întrebări. „Condoleante!! Multa sanatate!! Dumnezeu să vă întărească si sa va dea putere sa treceți cu bine!!”, „Condoleanțe, dar cine a murit?”, „Ce s-a intamplat?”, „Condoleanțe! Domnul să vă intareasca”, „Condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească”, „Condoleante, dar cui ? Ce s-a intamplat? De ce nu zice nimeni?”, „Condoleante si Domnul sa vá intareasca”, sunt doar câteva dintre mesajele de condoleanțe.

Mirela Banias a avut o viață plină de momente grele, despre care a ales să vorbească deschis în timp ce se afla la emisiunea Insula Iubirii. Frumoasa femeie a ajuns chiar și la închisoare pentru bărbatul iubit, care s-a dovedit a fi însă un escroc sentimental.

Vedeta de la Insula Iubirii a trecut prin multe momente grele în viață

”Am fost căsătorită, zece ani, am încălcat legea din cauza soţului, am ajuns închisă. Eram funcţionar bancar. Soţul avea nevoie de bani. L-am rezolvat cu o sumă anume. Am luat peste 100 000 de euro. El nu a mai fost de găsit. Mi-am dat seama că am greşit şi m-am predat. Am stat închisă patru ani şi două luni. Au fost cele mai grele momente. Până m-am obişnuit cu modul de viaţă de acolo.

Femeile sunt rele, sunt geloase. Am ajuns să fiu şi bătută, să îmi fure hainele, mâncarea, să îmi facă tot felul de chestii. La început, pe carantină, aveam o colegă de cameră periculoasă. Îmi zicea: eu te omor! Îmi făcea cuţit din capac de conservă. Nu dormeam noaptea. Îmi era frică. Am spălat haine la tot penitenciarul. Eram obişnuită din alt mediu. A trebuit să mă descurc. (…) Soţul a dispărut după ce am fost eliberată. A venit cu greu la divorţ, la notar. Mi-a zis sec: că este cu tipa nouă cu un an mai mult decât era cu mine. Avea şi copil”, a povestit Mirela Banias de la Insulă.