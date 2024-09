Vatmanul implicat în accidentul de pe Șoseaua Progresului a explicat de ce nu a putut evita impactul: „N-am avut nicio șansă, am pus toate frânele din dotare, am dat clopot”

Pe 19 septembrie, pe Șoseaua Progresului a avut loc un accident tragic, în care au fost implicate un autoturism și un tramvai al STB. Din păcate, șoferul nu avea să supraviețuiască impactului, iar vatmanul de 30 de ani era suspectat de consum de substanțe interzise. La cinci zile de tragicul accident, vatmanul implicat în accidentul de pe Șoseaua Progresului a explicat de ce nu a putut evita impactul, declarând că „N-am avut nicio șansă, am pus toate frânele din dotare, am dat clopot”.

Dimineața zilei de 19 septembrie nu anunța nimic deosebit, cel puțin pentru cei care se aflau în tramvaiul care circula regulamentar pe Șoseaua Progresului.

Numai că, la un moment dat, un autoturism, vrând să vireze la dreapta, peste linia de tramvai, avea să fie spulberat de mijlocul de transport public, iar martorii declarau că „următoarea secundă am simţit cum a zburat tramvaiul de pe şină”.

În urma impactului, mașina avea să fie ruptă în două, iar șoferul nu a supraviețuit acestui teribil accident. Ca un paradox, s-a aflat ulterior că acesta era, de fapt, soțul angajatei implicate în incendiul de la Palatul Parlamentului.

Odată ajunși la fața locului, polițiștii aveau să demareze cercetările de rigoare, declarând în același timp că tânărul vatman de 30 de ani ar fi fost suspectat de consum de substanțe interzise.

Mai târziu, la 24 de ore de la accident, cei de la INML și STB aveau să emită o informare conform căreia „rezultatul analizelor mostrelor biologice recoltate în data de 19.09.2024 a fost comunicat de către Institutul Național de Medicină Legala „Mina Minovici”, acesta indicând absența substanțelor psihoactive în organism”.

În baza acestor informații și rezultate, tânărul a fost exonerat de aceste suspiciuni, iar conducerea STB îl anunța că-și poate relua activitatea. Legat de aceste acuzații, vatmanul aeva să declare, conform Observator Antena 1:

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieşit şi mie rezultatele şi am scăpat… am scăpat de stresul aceasta, pentru că, vă daţi seama, eram în stres pentru mine şi pentru familia mea.

Mama, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, plânge întruna, nu pot să o calmez. Sunt curat, nu sunt consumator. Ştiam că sunt curat, nu sunt consumator”, a declarat vatmanul.