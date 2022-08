Mircea Lucescu, nervos după eșecul lui Dinamo Kiev în play-off-ul Champions League: „Cred că nu este normal”

Mircea Lucescu, nervos după eșecul lui Dinamo Kiev în play-off-ul Champions League. Echipa tehnicianului de 77 de ani a jucat, miercuri seară, meciul „de acasă” contra Benficăi Lisabona, în Polonia, pe stadionul din Lodz. Lusitanii s-au impus cu 2-0, având prima șansă la calificarea în grupele Champions League. Chiar dacă n-a contestat superioritatea adversarilor, Mircea Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului prestat de germanul Felix Zwayer.

Mircea Lucescu, nervos după eșecul lui Dinamo Kiev în play-off-ul Champions League. Tehnicianul român a ajuns la al 286-lea meci din palmaresul său european, la nivel de cluburi și naționale. El deține recordul în această privință, depășind antrenori legendari precum Alex Ferguson, Carolo Ancelotti, Jose Mourinho sau Pep Guardiola.

Dinamo Kiev joacă în Champions League, datorită locului 2 pe care-l ocupa în campionatul Ucrainei în momentul în care competiția internă a fost suspendată din cauza războiului declanșat de Rusia. Iar elevii lui Il Luce au reușit să atingă play-off-ul competiției, după ce au trecut de turcii de la Fenerbahce și de austriecii de la Sturm Graz. Dar lucrurile au stat diferit în manșa tur a play-off-ului, contra celor de la Benfica Lisabona.

Mircea Lucescu și echipa sa au evoluat în manșa tur contra lusitanilor pe stadionul din Lodz, în Polonia. Benfica s-a impus clar în partida de miercuri seară, scor 2-0, la capătul unui joc în care și-au demonstrat superioritatea în majoritatea timpului.

Mircea Lucescu a analizat înfrângerea, subliniind că formația sa a avut în teren jucători de 18-19 ani, veniți de la academia clubului, în timp ce adversarii formează o echipă multinațională.

Dacă l-am fi avut pe Sydorchuk pe teren astăzi, nu cred că am fi primit două goluri, experiența lui ne-ar fi fost folositoare. Era dificil să sperăm la o victorie azi, pentru că toți jucătorii de la Benfica sunt la cel mai înalt nivel. Îi felicit pentru victorie”, a declarat Il Luce în conferința de presă de la finalul partidei, citat de digisport.ro .

„A fost un meci dificil pentru noi. Am avut mai multe șanse să înscriem, dar nu le-am convertit. Benfica are o echipă multinațională, cu patru sau cinci brazilieni, doi argentinieni, un spaniol, un grec, un portughez de top, în timp ce noi am avut jucători care au venit de la academie, de 18-19 ani.

Mircea Lucescu s-a declarat nemulțumit de prestația arbitrului german Felix Zwayer care a condus partida. Antrenorul român a declarat că acesta a ignorat agresivitatea exagerată a echipei portugheze.

„Benfica a jucat foarte agresiv în startul partidei, mă așteptam ca arbitrul să facă ceva, dar n-a acordat niciun cartonaș galben. Când voiam să plecăm pe contraatac, eram opriți mereu prin fault. Un arbitru de înalt nivel european este obligat să intervină în aceste situații și să ofere avertismente. Dar n-a existat nicio reacție. Totuși, vreau să subliniez că arbitrul n-a influențat rezultatul final.

Cred că nu este normal că am jucat deja patru meciuri și am rămas fără un jucător-cheie din cauza suspendării, iar unele echipe își încep meciurile de calificare de la zero. Drept urmare, am rămas fără jucători importanți pentru play-off”, a mai spus Mircea Lucescu.