Olimpiu Moruțan, contract fabulos în liga a doua din Italia. „Băi, are salariul mare”. Cine vrea să construiască „Pisa Romena”, după modelul „brevetat” de Mircea Lucescu – EXCLUSIV

Olimpiu Moruțan primește o a doua șansă la Pisa, în liga a doua italiană, după aventura ratată de la Galatasaray. Șefii formației italiene l-au luat împrumut din Turcia, deși internaționalul român are un salariu foarte mare. Giovanni Becali a fost cel care s-a ocupat de această afacere și a dezvăluit, într-un interviu acordat playtech.ro, care sunt toate cifrele acestei tranzacții spectaculoase.

Olimpiu Moruțan a fost adus de la FCSB la Galasaray de Fatih Terim, în anul 2021, dar după plecarea „Împăratului”, internaționalul român a primit puține șanse la formația din Istanbul. A jucat totuși în 26 de partide, dar în multe dintre ele nu a fost titular și a prins puține minute.

În această vară, baskanii Galatei au încercat să-l împrumute. „Mușterii” au existat, dar când au auzit ce contract are fotbalistul român au renunțat. După negocierile cu Karagumruk, Kasimpasa și Sivasspor, au apărut în scenă oficialii formației Pisa, care au acceptat toate condițiile. Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru playtech.ro, toate detaliile afacerii.

„Ei au spus că îl vor! „Băi, are salariul mare pentru voi”. Nu a contat și l-au împrumutat pe un an și îi plătesc tot salariul, peste 700.000 de euro… spre 750.000 de euro pe an. Ăsta este salariul de la Galata și tot atât câștigă și în Italia…

Au plătit și 150.000 de euro Galatei, pentru un împrumut, dar au pus în contract și o opțiune de cumpărare de cinci milioane de euro, dacă echipa promovează, iar fotbalistul joacă, atenție, 25 de meciuri, cel puțin o repriză în fiecare”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru playtech.ro.