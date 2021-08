Mircea Badea, show total în platoul emisiunii sale. Florin Cîțu trebuie să vadă aceste imagini, neapărat VIDEO

Mircea Badea și-a surprins fanii cu recenta apariție în platoul emisiunii sale. Mulți s-au gândit că tocmai Florin Cîțu ar trebui să vadă imaginile cu pricina. Ce a făcut jurnalistul de la Antena 3?

Mircea Badea, show incendiar în platoul emisiunii sale

Mircea Badea a făcut show total în platoul emisiunii sale. Proiectul celebrul de la Antena 3 a surprins încă un moment de colecție în care protagonistul a fost nimeni altul decât gazda emisiunii. Moderatorul a dansat și s-a prefăcut a fi beat, după primul semn dat de premierul Florin Cîțu.

Jurnalistul a spus în spirit de glumă că a dorit ca în ediția în cauză să pară mai uman, așa că a consumat băuturi alcoolice înainte de a intra în platou: „Să nu par robot, am mai băut și am venit la emisiune..”

Cel din urmă a subliniat dispariția premierului României imediat după ce a izbucnit scandalul în care acestuia i se reamintea episodul din urmă cu 20 de ani în care condusese beat.

În tot acest timp oficialul a râmas activ pe rețelele de socializare unde a postat mai multe fotografii din Statele Unite ale Americii alături de mesaje destul de clare pentru toată lumea. Un exemplu ar fi una dintre poze acompaniate de cântecul The Score – Can’t Stop Me Now.

Ironii la adresa lui Florin Cîțu

Mircea Badea a continuat cu ironiile la adresa premierului:„Daaa, așaaa, îmi place mult! Poze din America și cu rock! Stimați cetățeni, asta înseamnă un om plin de viață, extraordinar!”

Realizatorul TV a avut și un moment neașteptat în cadrul show-ului său în care s-a ridicat de la pupitru și a început să danseze: „Atenție, vin pe scenă! Ca în filmele cu comisatul Moldovan. Nu sunteți pregătiți, nu? Pentru toți băieții și fetele care știu să aprecieze un rocker! Vă dau Jailhouse Rock la pușcărieee!”

”Odată ajuns la emisiune, îmi dau seama că avem o luare de poziție a domnului premier Cîțu. Șoc, șoc, șoc! Dumnealui nu a emigrat, nu a plecat de pe planetă, cu Elon Musk pe Marte, așa cum am presupus, pentru că îl dădeam dispărut. NU! A pus exact ce așteptam noi toți, cetățenii acestei țări: un semn de viață. E minunat, asta așteptam cu toții! Atenție, domnul Cîțu a postat exact, exact ce trebuia pe stories pe Instagram”

Mircea Badea (Sursa: emisiune ‘Gura Presei’ Antena 3)

Amintim că premierul țării a recunoscut cele petrecute în SUA în urmă cu 20 de ani după ce informația a fost publicată de site-ul unei asociații care promovează legalizarea canabisului – Asociația pentru Evoluție în Instituție.