Mircea Badea îl desființează pe Florin Cîțu. Legătura pe care a făcut-o cu Liviu Dragnea

Mircea Badea a reacționat la informațiile apărute în presă conform cărora premierul Florin Cîțu a fost arestat în Statele Unite după ce a condus băut.

Prezentatorul a scris un mesaj ironic pe contul său de Facebook, în care le îl ironizează pe politician.

Postarea lui Mircea Badea a fost apreciată și redistribuită de mii de oameni în doar câteva minute.

Premierul României a recunoscut că a condus sub influența băuturilor alcoolice în Statele Unite. În luna martie a anului 2000, autoritățile din SUA au redactat un document conform căruia Cîțu a fost condamnat la 2 zile de închise sau 1000 de dolari amendă.

“ Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL .” a declarat Florin Cîțu.