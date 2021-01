Mircea Badea, anunț de ultimă oră despre vaccinare. Ce a spus în direct la Antena 3

Mircea Badea a făcut un anunț de ultimă oră chiar în direct în cadrul emisiunii pe care o moderează. Ce a spus celebrul prezentator de la Antena 3 și cum și-a motivat decizia de nemișcat pentru moment?

Părerile despre vaccinul anti-COVI-19 nu au lipsit deloc din sfera publică. Iată că acum fanii celebrului prezentator de televiziune de la Antena 3 au luat la cunoștință și opinia sa vizavi de celebrul ser!

Acesta a mărturisit, în cursul zilei de miercuri, în cadrul emisiunii „În gura presei”, că nu are de gând să se vaccineze prea curând, motivând în continuare și decizia. Detalii expuse vin în contextul în care din ce în ce mai multe persoane publice postează poze de la centrele de vaccin și-și spun părerea despre experiența în cauză, îndemnând mai mult sau mai puțin urmăritorii să recurgă la o astfel de alegere.

„Am văzut că e plin Instagram-ul de jurnaliști, sau cum să le spun, de persoane publice care s-au vaccinat și care își pun poze de la vaccin. Și dacă m-aș vaccina – și sigur că la un moment dat cred, în această viață, că mă voi vaccina pentru că nu am chef să stau prin carantine când mă duc și eu ca un om în concediu prin afara acestei țări, foarte frumoase, de altfel, dar e frumos și în afară – nu o să mă apuc să ‘ia uitați-vă cum mă vaccinez eu!’ Nu, mi se pare penibil cumva să fac eu asta. Alții, treaba lor”, a detaliat jurnalistul de la Antena 3.

Vedeta a continuat să spună că așa cum au dreptul unii oameni care se află în vizorul românilor să arate alegerea lor în contextul actual, așa o va face și el, declarând public faptul că mai așteaptă o perioadă până să se vaccineze.

„Dar, ceea ce sigur-sigur nu o să fac, că e clar că aș avea și eu dreptul, dacă au avut alții dreptul de la ‘vedetie’, eu clar nu mă voi vaccina în următoarea perioadă Uite, o declar public! Pentru că nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”

Mircea Badea (Sursa: antena3.ro)