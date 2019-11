Mioara Roman, din nou pe mâinile medicilor. Ce mesaj a transmis Oana de pe holul spitalului

Mama Oanei Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este deja cunoscut că soția lui Marius Elisei are o relație specială cu cea care i-a dat viață, așa că trece prin momente extrem de grele de fiecare dată când aceasta ajunge din nou în vizorul specialiștilor. Ce mesaj emoționant a postat Oana de pe holurile spitalului?

Este cunoscut faptul că Oana a avut mereu o relație mai apropiată de mama sa decât cu tatăl. Acum, după ce Mioara Roman a ajuns din nou în atenția medicilor, soția lui Marius Elisei trăiește cu groază orice clipă. În urmă cu puțin timp, Oana și Mioara au dat „o fugă” la spital. Amintim că starea de sănătate a fostei soții a lui Petre Roman este precară, astfel fiind obligată să meargă regulat la medic, pentru analize și controale amănunțite.

În timpul în care cele două așteptau să le vină rândul în cabinetul doctorului, Oana a postat un mesaj extrem de emoționant pe rețelele de socializare. „Azi am adus-o pe mama s-ăi fac analize și control! Așteptând să intrăm la doctor ea citește! Și eu nu vreau să mă gândesc ca ea îmbătrânește!”, a scris vedea

Oana este pe ultima sută de metri în amenajarea noii locuințe. Nici de data aceasta nu a uitat-o pe cea care i-a dat viață, așa că s-a gândit că cel mai bine ar fi dacă ea s-ar muta alături de Isa și Marius.

„Am terminat! Ne-am mutat. Mai am de pus câteva tablouri şi câteva zeci de cutii de cărţi. În rest am terminat tot. Foarte frumos. Mi-a dat Dumnezeu ce nici nu am visat. Am o casa superbă şi am muncit la ea cu drag şi cu multă pasiune şi doresc tuturor să trăiască ce am trăit eu. Când o să vină vara o să fie şi mai frumos. Casa este aşa cum am vrut eu, cum am visat. Mama are camera ei, Isabela este încântată că are mai mult spațiu de joacă, pentru Marius a fost cel mai complicat. E mai greu adaptabil la schimbări atât de bruşte. Sunt împăcată cu pasul ăsta şi cu tot ce se întâmpla în viaţa mea. Mi s-au întâmplat lucruri minunate, în ultima vreme”

Oana Roman