Cum a apărut Oana Roman alături de fiica ei, la avanpremiera Frozen II. Oamenii s-au uitat lung la ele

Oana Roman i-a făcut o bucurie fiicei și a dus-o în grabă la avanpremiera Frozen II. Fanii au observat că a ales o ținută puțin neobișnuită atât pentru stilul ei, cât și pentru evenimentul la care se afla. Cum s-a îmbrăcat soția lui Marius Elisei?

Oana Roman și-a adus fiica la un eveniment pe care mulți copii abia l-au așteptat. Frozen a revenit cu partea a doua! După un succes aproape neașteptat și în România, producătorii Frozen au adus micuților continuarea poveștii celor două surori: Elsa și Anna. Oana și-a făcut apariția la eveniment într-o vestimentație cam sumbră. Vedeta a ales o rochie neagră, lungă, cu câteva flori albe. Accesoriile nu au fost nici ele mai „strălucite”. Soția lui Marius Elisei a mers pe ceva simplu și de data asta, așa că a asortat rochia cu o geantă neagră, de dimensiuni medii, iar pe cap a purtat o coroniță albă.

„Am început un program de remodalare corporală, fac și pilates. Țin dietă și fac niște proceduri cu aparate foarte performante. Am absolvit Liceul Central, am încercat să dau la teatru, dar tata a vrut să-mi aleg o meserie din care să câștig ceva bani. Am plecat la Paris și am făcut o școală la Sorbona. Sunt specialist în comunicare, asta e meseria mea de bază și pe care o iubesc foarte tare. În 2019, împlinesc 20 de ani de când muncesc. Mi-aș fi dorit din suflet, ar fi fost harul vieții mele, dacă aș fi avut voce aș fi fost cu siguranță cântăreață”

Oana Roman