Situație jenantă pentru Oana Roman. Ce i-a găsit menajera în dulap și care a fost explicația vedetei

Oana Roman a traversat un moment destul de jenant. După ce i-a făcut curățenie în casă, menajera a dat întâmplător și peste niște obiecte care nu ar fi trebuit găsite. Ce a spus vedeta după ce obiectele respective au fost găsite printre lucrurile sale personale?

Oana Roman, rușinată de ce i-a găsit menajera în propria casă

Vedeta a recunoscut că menajera i-a găsit în casă obiecte care nu trebuiau neapărat să fie la vedere. Doamna care are grijă de locuința Oanei Roman a dat întâmplător peste niște jucării sexuale.

Oana Roman este fiică de premier, dar și actualmente femeie de afaceri și am putea spune că aceste tipuri de obiecte nu ar trebui să se regăsească printre lucrurile sale din casă, cu atât mai mult să fie la vedere. Dar vedeta are niște povești picante din tinerețea sa, fapt pentru care are și niște explicații serioase pentru obiectele găsite.

Vedeta a ținut să clarifice despre ce vorba, explicând că acestea sunt de pe vremea când mergea la petrecerile lui Nicu Gheară, acolo unde se organizau tombole în urma cărora se câștigau mai multe lucruri, printre care și jucării sexuale, conform Spynews.

„Acum vreo 15 ani mergeam la ziua lui Nicu Gheară şi făcea o tombolă, toate femeile trăgeau un bilet şi primeau un cadou, ceva scump. Se mai aflau şi cadouri de la sex-shop. Eu am câştigat, în 90% din cazuri, numai obiecte din acestea”, spunea Oana în urmă cu ceva timp.

