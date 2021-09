Mii de euro șpagă pentru posturi călduțe în spital. Cazul halucinant din România

Un post călduț într-un spital poate fi un greu de obținut, astfel că sunt persoane care, prin influența pe care cred că o au, fac promisiuni celor care doresc să prindă un astfel de post, în schimbul unor sume de bani.

Mii de euro șpagă pentru posturi călduțe în spital

Un caz halucinant s-a petrecut în România, fiind la mijloc mii de euro șpagă și promisiuni de posturi călduțe în spital. Este cazul unei funcționare de la Spitalul Municipal Reghin care a încasat circa 10.000 de euro, în schimbul promisiunii că poate aranja angajarea ”clienților”.

Femeia a încasat acești bani de la mai multe persoane cărora le promitea diverse posturi de angajare, folosindu-se de influența pe care ar fi avut-o.

Conform rechizitoriului, funcționara de la Spitalul Municipal din Reghin a fost însă trimisă în judecată, având mai multe acuzații precum pretinderea şi primirea sumei de 11.000 de lei în două tranşe, în perioada iunie‑iulie 2019 de la martora L.M.E., pe care a făcut-o să creadă că are influenţă asupra membrilor comisiei de examen şi a unor angajaţi din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Reghin şi promiţând că îi va face pe aceştia să obţină pentru martoră un post de îngrijitor în cadrul unităţii medicale.

Femeia a fost acuzată și de pretinderea şi primirea sumei de 400 de lei în cursul lunii iulie 2020 de la martora L.M.E., lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui medic din cadrul Secţiei de Psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgenţă Reghin, cu promisiunea că îl va determina pe acesta să emită un referat medical din care să se ateste că numita M.E., mama martorei, are afecţiuni medicale, referat care urma să fie folosit la dosarul de pensie al ei.

Tot aceasta a fost acuzată și de primirea sumei de 1.000 de euro în perioada iulie‑septembrie 2020, de la martorul L.M., precum şi pretinderea sumei de 100 de euro în data de 27.11.2020 de la acelaşi martor, lăsând să se înțeleagă că are influenţă asupra managerului Spitalului Municipal de Urgenţă Reghin, A.M. şi promiţând că îl va determina pe acesta să obţină pentru martorul L.M. un post de asistent medical pe o perioadă nedeterminată în această unitate medicală.

Femeia a mai primit însă și alte sume de bani, precum pretinderea şi primirea sumelor de 700 euro şi 200 lei de la martorul P.A.C., în octombrie 2020, pe care l‑a asigurat că îl poate ajuta să se angajeze ca asistent medical la Spitalul Municipal de Urgenţă Reghin, precum şi pretinderea sumei de 300 euro, în acelaşi scop, la început de noiembrie 2020, de la acelaşi martor.

Femeia și-a recunoscut acuzațiile

Și tot așa, sumele și promisiunile au continuat și pentru alți ”clienți” ai acestei funcționare. Însă unii dintre cei care își doreau aceste posturi s-au împrumutat de bani, iar după ce s-au prezentat la concurs și au fost declarați respinși, aceștia au cerut banii înapoi. Femeia a fost trimisă în judecată, însă a recunoscut toate acuzațiile care i s-au adus, cerând să fie judecată în procedură simplificată, în baza probelor din rechizitoriu.

Ea a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, iar în luarea deciziei, judecătorul a avut în vedere că „inculpata a avut o conduită bună înainte de comiterea faptelor, a adoptat o poziţie procesuală sinceră, de recunoaştere şi regret a infracţiunii”.

Sentința de condamnare nu este una definitivă, însă prin aceasta judecătorul a dispus şi confiscarea de la funcţionară a sumei de 12.000 de lei şi 6.200 de euro, sume încasate de la „clienţii” cărora aceasta le-a promis posturi călduţe.