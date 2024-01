Mihai Trăistariu, profesor de matematică, critică dur sistemul homeschooling: „Ăsta e un moft, în România, la 18 ani, e varză!” Ce spune despre Dana Nălbaru, adepta „școlii de acasă” EXCLUSIV

Solistul Mihai Trăistariu, care e și profesor de matematică, îi atrage atenția fostei sale colege de scenă, Dana Nălbaru (ex-Hi-Q), adepta homeschooling-ului, că există multe dezavantaje, dacă nu-și integrează cei trei copii într-un colectiv. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Mihai Trăistariu explică și care este marele pericol, atunci când părinții optează pentru această formă de învățământ, atât de controversată, în România.

Artistul Mihai Trăistariu este de părere că Dana Nălbaru și soțul ei, vedetă PRO TV, actorul Dragoș Bucur, nu-și duc copiii la o unitate de învățământ, și din comoditate, după ce s-au mutat în afara Bucureștiului:

Mihai Trăistariu mai atrage atenția că este necesar ca micuții să fie integrați, într-un colectiv, pentru a face cunoștință, treptat, cu toate problemele vieții și pentru a se putea descurca, în viitor:

Mihai Trăistariu ne-a vorbit , în exclusivitate pentru Playtech Știri, și despre avantajele școlii de acasă sau homeschooling, mai ales pentru copiii vedetelor, care adesea au devenit ținta răutăților colegilor:

”Copilul de vedetă poate fi agresat, jignit, mai știu eu ce, au fost multe cazuri. Aici ar mai putea fi un motiv să nu îl duci într-un colectiv. Poți chema acasă profesori foarte buni, aici ar mai fi un avantaj, motivați de un salariu bun. Iar copilul să avanseze, într-un an, cât alții în 5. Cine are însă firea de tocilar o are oricum. În concluzie, este o alegere personală. Eu nu i-aș face copilului meu școala de acasă, căci la 18 ani îl scapi din mână și trebuie să trăiască printre oameni, iar ei sunt de toate felurile. Aș alege ce are toată lumea, de-abia atunci e imun la orice”.