Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre veniturile sale și viața amoroasă: „Nu mi se pare un capăt de lume” EXCLUSIV

Pandemia a venit cu o mulțime de probleme pentru artiștii din România. Mihai Trăistariu face tot ce poate pentru a proteja școala de muzică pe care o are. De asemenea, artistul nu are o relație stabilă, însă singurătatea nu îl sperie. Acesta așteaptă să întâlnească persoana potrivită.

„Am devenit mai mofturos”

Mihai Trăistariu și fosta lui iubită și-au spus adio anul trecut, în luna ianuarie. Între cei doi era o diferență mare de vârstă. Cântărețul așteaptă să își găsească perechea, însă nu se grăbește. Artistul speră că o să găsească o persoană potrivită, ținând cont că i s-au schimbat dorințele de-a lungul anilor.

„Luna februarie mă găsește singur. Anul trecut m-am despărțit, în ianuarie, de atunci sunt singur. Nu am o relație stabilă, am tot postat, am tot căutat, dar cred că am devenit mai mofturos cu trecerea anilor. Mi se pare că bine așa cum e, nu mă mai sperie singurătatea, nu mi se pare un capăt de lume. Nu o să rămân singur, nu sunt pustnic, dar nu găsesc ce trebuie. Ultima relație a durat 2 ani, fata avea 20 de ani. Era o diferență mare între noi, eu aveam 39. De aici pleacă problemele în cuplu, mă las ales, eu nu prea am tupeu la acest capitol, la agățat. Ele mă caută pe Facebook, eu zic da și nu iese. Nu așa se alege un partener.”, ne-a dezvăluit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Mihai Trăistariu își dorește o familie numeroasă

Cântărețul nu a renunțat la visul de a avea o familie numeroasă. Acesta s-a confruntat cu diferite dezamăgiri în dragoste, însă speră că o să își întâlnească aleasa. El nu și-a pierdut speranța:

„La începutul carierei, pe la 20 de ani, declaram în ziare că vreau 12 copii, pentru fiecare zodie. Apoi am zis că vreau 7, de-a lungul anilor au mai scăzut. Și acum vreau, dar dacă nu găsesc cu cine…În 2009 eram logodit, eram aproape decis să fac copii. Ea își dorea un copil înainte de căsătorie, mi-a fost teamă. Mai bine că nu l-am făcut, aș fi rămas eu cu el. Încă nu am făcut acest pas, dar nu mă sperie. O să vină când o să nimeresc ce trebuie.”

„Am răbdare, m-aș descurca”

Mihai Trăistariu este un mare iubitor de animale și se bucură de 4 pisici care îi fac fiecare zi mai frumoasă. Acesta consideră că s-ar descurca dacă ar deveni tătic, mai ales pentru că are foarte multă răbdare:

„Am pisici, sunt ca niște bebeluși, am grijă de ele. Le dau mâncare, le schimb nisipul, merg la veterinar. Toată ziua stau cu ele, am 4 pisici, sunt ca niște copii mici. Am răbdare, m-aș descurca. Doar că trebuie să nimeresc și eu ce trebuie. Degeaba găsesc și fac copii dacă nevasta pleacă în America, așa a fugit fata din 2009. Se întâmplă și așa în viață.”

Mihai Trăistariu, probleme cu facturile

Cunoscutul cântăreț are un profit de 1.000 de euro în fiecare lună, pe care îl primește în urma școlii de muzică. El s-a confruntat cu o factură în valoare de 2.400 de lei, așa că își dorește să nu se întâmple așa ceva și în această lună. Mihai Trăistariu speră să nu ajungă să își închidă afacerea.

„Am sunat la ei, m-au pasat de la un număr la altul, în fiecare zi alt număr. Bine, recepționerii nu au vreo vină. Le-am citit contorul, le-am dat indexul, mi-au zis că s-au mărit prețurile. Nu am rezolvat nimic. Am dat azi din nou indexul, este destul de mare, am o școală de muzică. Repet, anul trecut, în aceeași perioadă, nu plăteam mai mult de 700-800 de lei, 900 de lei a fost cea mai mare factură. Am făcut azi calculul și sper să nu vină încă o factură mare, afacerea mea este mică. Nu aș vrea să închid școala, o am de 8 ani. Mie îmi venea 1.000 de euro profit, dacă acest profit îl dau pe gaz, lumină, apă și altele, atunci rămân cu nimic.”, ne-a explicat acesta.

Ce datorii are la bancă

Mihai Trăistariu a investit mulți bani în școala de muzică, însă pandemia i-a dat peste cap planurile. Acesta a împrumutat o sumă imensă de la bancă, sperând că rata urma să o achite din concerte. Totuși, multe evenimente au fost blocate:

„Am încă datorii la bancă, am împrumutat 5 miliarde, bani vechi, pentru această școală de muzică. În fine, 7 ani am mers pe chirie, iar apoi am zis să îmi cumpăr un sediu. Am mers la bancă în 2019, înainte de pandemie cu vreo 4 luni. Mă bazam pe concerte, dar a venit pandemia și m-am blocat financiar. Rata mea era de vreo 5.000 de euro pe lună. Nu am știut cum să fac.”

„Mi-am vândut apartamentul!”

Norocul i-a surâs în momentul în care a fost sunat de un dezvoltator. Mihai Trăistariu a primit 7 apartamente pentru un teren pe care îl deținea la malul mării. Ulterior, el a vândut imobilul în care a crescut pentru a scăpa de o bună parte din datoria la bancă.

„Norocul meu a fost că aveam un teren la malul mării, m-a sunat un dezvoltator și mi-a propus un schimb. A zis că dacă îi dau terenul, îmi dă 7 apartamente. Mi-am vândut apartamentul din oraș, din Constanța, unde am locuit 20 de ani. Am fost nevoit să îl vând ca să mai scap de rate, am achitat 3 miliarde și m-am mutat la malul mării, lângă apartamentele pe care le dau în chirie.”, ne-a povestit el.

Mihai Trăistariu, veste superbă pentru vara anului 2022

Cunoscutul cântăreț este extrem de mulțumit pentru că apartamentele pe care le deține au fost rezervate pentru jumătate de vară. Mihai Trăistariu s-a ocupat de promovare:

„Jumătate de vară este deja rezervată, anul trecut nu era așa. Bine, am și promovat acest lucru. Am rezervări, ieri am făcut o rezervare. Lumea începe să sune, s-a dus vestea. O să fie vara plină, acest venit este singurul care este sigur. Concerte nu avem încă, suntem supărați toți. Este greu pentru artiști, trebuie să facem altceva în afară de emisiuni de televiziune, acolo nu suntem plătiți. Eu mă descurc cu aceste apartamente și cu școala de muzică, care venea cu 1.000 de euro lunar. Este foarte puțin.”

Ce rate mai are

Totuși, Mihai Trăistariu trebuie să plătească în continuare rata la bancă din veniturile pe care le primește de pe urma apartamentelor. Acesta își dorește să se întoarcă la concerte. El recunoaște că are mare grijă atunci când vine vorba despre cheltuieli.

„Mai am 7.200 de lei lunar acum, dar este foarte greu să țin această rată și să plătesc și alte facturi. Din apartamentele pe care le închiriez vara câștig undeva la 1 miliard de lei vechi, banii îi împart pe 12 luni. Stau cu bani în bancă fără să mă ating de ei, nu știu dacă se poate întâmpla ceva și trebuie să plătesc rata. Nu îmi mai cumpăr haine, cam așa merge de 2 ani, aștept să vină concertele. Mă bucur că m-am îndreptat către partea de afaceri, dar aș vrea să mai cânt, am luat o mulțime de premii și am muncit enorm.”, a concluzionat acesta.

Mulți artiști din România s-au îndreptat către alte domenii în pandemie. Mihai Trăistariu s-a implicat în turism, având grijă să câștige bani cu ajutorul celor 6 apartamente deținute la malul mării. Cu toate acestea, cântărețul visează la momentul în care o să se întâlnească din nou cu publicul.