Atac armat în Queens, New York: mai mulți tineri răniți în fața unui club de noapte

Un nou incident violent a zguduit Statele Unite, după ce un atac armat a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în fața clubului de noapte Amazura din Jamaica, Queens, New York. Cel puțin 10 persoane, majoritatea tineri cu vârste între 16 și 20 de ani, au fost rănite prin împușcare, potrivit Departamentului de Poliție al orașului New York, informează New York Post.

Atacul, comis de un grup de patru bărbați

Surse din poliție au relatat că atacul s-a produs cu puțin înainte de ora 23:20, când patru bărbați au deschis focul asupra mulțimii adunate în fața clubului. În total, au fost trase cel puțin 30 de focuri de armă, iar șase femei și patru bărbați au fost loviți de gloanțe.

Într-o conferință de presă susținută joi dimineață, autoritățile au confirmat că victimele au fost transportate la spitale din apropiere și că niciuna nu se află în stare critică. Toate persoanele rănite sunt așteptate să supraviețuiască.

Poliția este în căutarea atacatorilor

Poliția din New York investighează incidentul și caută o mașină sedan care ar putea fi implicată în atac. Autoritățile nu au oferit detalii despre motivul atacului sau despre identitatea suspecților.

Acest atac armat din Queens are loc la doar o zi după tragedia din New Orleans, unde o camionetă a intrat în mulțime pe Bourbon Street, provocând moartea a cel puțin 15 persoane. Valul de violență atrage din nou atenția asupra problemei atacurilor armate din Statele Unite, lăsând comunitățile locale în stare de șoc.