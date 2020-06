Mihai Șora a revenit, după o absență îndelungată: “Devirusat și voinic”

Mihai Șora a revenit pe rețelele sociale, după trei luni de absență. Acesta a postat două mesaje pe Facebook în care menționează că i-au lipsit prietenii virtuali și că a revenit ”devirusat” și ”voinic”.

Mihai Șora a revenit pe Facebook

La sfârșitul lunii martie, soția lui Mihai Șora anunța pe contul de Facebook că atât ea, cât și celebrul filosof au fost infectați cu coronavirus.

”Pozitivi, amândoi. Și doar Dumnezeu, în mare mila Sa. ”, a scris atunci Luiza, soția sa, pe contul de socializare. Acum, Mihai Șora a postat pe Facebook că a revenit cu forțe proaspete.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Să ne întoarcem la lucrurile esențiale. Mi-ați lipsit” sau ”„Bună dimineața, copii! Am tabletă nouă. Mai califragilistică decât precedenta, din câte am băgat de seamă; va trebui s-o cercetez puțin, căci încă nu i-am dibuit toate tainele… Cine ar fi crezut, acum un secol, când stăteam cocoțat în vârful scaunului, la biroul Tatălui meu, mâzgălind vietăți și floricele pe foi albe de desen, că voi scrie și voi desena, la senectute, pe un paralelipiped din aluminiu, cu un „pencil“ bont și fără radieră, turnat într-un straniu PVC? Mi se atrage atenția, din culise, că omulețul meu nu are gât. Asta pentru că – ați înțeles, desigur – e grăbit să vă îmbrățișeze. Fiind cea dintâi ființă vie scrijelită pe tabletă, îmi va fi iertată, trag nădejde, ușuratica licență anatomică. Cum spuneam aseară: mi-ați lipsit! Las aici o , o girafă și un copăcel. Al Dumneavoastră bunic (devirusat și voinic), Mihai Șora”, au fost mesajele lui Mihai Șora.

Cine este Mihai Șora

Mihai Șora are 103 ani și este un celebru filosof român. În anul 2014, el s-a cununat civil cu Luiza Palanciuc, o scriitoare renumită, iar evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns. Printre persoanele care au venit la cununie s-a aflat și Andrei Pleșu, prieten al celebrului filosof.

În anul 2011, Mihai Șora a rămas văduv, după ce soția sa, Mariana, a murit la vârsta de 94 de ani. Ce doi au fost căsătoriți vreme de 72 de ani și au împreună trei copii, pe nume Andrei, Sanda și Tom.