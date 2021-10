Mihai Petre, jignit grav de Zarug la Asia Express. Ce a putut să spună despre soțul Elwirei

Mihai Petre a fost jignit grav la Asia Express. Iată ce a putut să spună despre soțul Elwirei, Mihai Petre. Se pare că competița Asia Express este tot mai strânsă, după ce Alexandra Ungureanu și mama ei, dar și Connect-R împreună cu Shift au fost eliminați. Acum, numai șapte echipe au mai rămas să lupte pentru premiul cel mare pe Drumul Împăraților.

În timpul unei probe, s-au creat tensiuni de proporții între Zarug și Mihai Petre. Pentru concurenții de pe Drumul Împăraților, competiția Asia Express înseamnă de cele mai multe ori lacrimi și nervi și emoție. Ei nu au cazare, nu au transport, și trebuie să fie în cea mai bună formă ca să câștige probele.

În prima probă a ediției de dumincă, concurenții au avut de pictat mai multe tricouri, cu modele tradiționale, specifice zonei în care se află. Proba le-a dat multe bătăi de cap, deoarece unii nu își mai aminteau modelul de pe tricoul galben, iar alții nu găseau formele potrivite ca să imprime pe tricou modelul pe care l-au văzut la început.

Zarug și Mihai Petre și-au adresat replici usturătoare, în haosul din orașul Tokat. Zarug a spus că își dorește să îl destabilizeze, susținând că el are studii și că nu este un simplu dansator, făcând astfel aluzie la Mihai Petre.

De altfel, Zarug a avut o relație destul de tensionată și cu soții Natanticu, pe Cosmin numindu-l ”șarpe”, iar pe Eliza ”șopârlă” și fâcând legătura cu numele ei și denumirea în engleză a acestei reptile: ”Se auzea gura lui șarpe-miu din familia Reptilă”.

”Noi suntem cuplul Reptilă. Lizard, de la Lizi. Și șarpe-miu, că așa…El a început să îmi spună mie că sunt șarpe, cică se potrivește. Păi dacă eu sunt șarpe, Lizi ce poate să fie?! El oricum are pentru toți. Și noi avem”, a povestit Cosmin Natanticu.

Mihai Dan Zarug face echipă cu Lorelei Bratu la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4. El este designer, dar a studiat Dreptul.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau.”, a povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.