Mihai Neșu, miracol la început de 2021. Mănâncă singur, pentru prima oară de când a paralizat

Marți seară, fundația care îi poartă numele a transmis pe Facebook un video emoționant. După aproape 10 ani de la teribilul accident, Mihai Neșu mănâncă singur.

În filmulețul postat pe Facebook, fostul fotbalist Mihai Nișu arată lumii că după aproape 10 ani de la cumplitul accident, care l-a imobilizat în scaun rulant, poate să mănânce din nou singur.

Fostul fotbalist Mihai Neșu, pe 10 mai 2011, s-a accidentat foarte grav la coloană în timpul unui antrenament la echipa olandeză FC Utrecht. Acesta a rămas paralizat de la gât în jos după în urma ciocnirii cu un coleg de echipă, Alje Schut.

Fundația care îi poartă numele, Mihai Neșu Foundation sprijină copiii din România, care sunt afectați de dizabilități neuromotorii și boli cronice prin implicarea în proiecte și acțiuni caritabile, în vederea îmbunătățirii stării lor de sănătate.

În 2018, Mihai Neșu a dezvăluit ce simte față de cel care l-a accidentat involuntar în luna mai 2011 și i-a schimbat total viața. Întrebat de jurnaliști dacă se gândește uneori la acel moment și dacă îl acuză în vreun fel pe Alje Schut, fostul internațional a răspuns:

„Nicio clipă nu l-am urât! Nici atunci, nici acum. Am trecut peste moment. De fapt, el, săracu’, n-a avut nicio vină. Iar durerea sufletească e la el! E mai greu să înduri sufletește un rău pe care l-ai făcut, chiar și involuntar, decât unul ce ți s-a făcut”, mărturisea la acea vreme Mihai Neşu pentru Gazeta Sporturilor .

Ba chiar mai mult, cei doi au ținut legătura pe cât s-a putut ține. Mihai Neșu susținea că s-a întâlnit cu Alje Schut când a fost la control în Olanda, deși Alje nu l-a vizitat niciodată în România.

„Am mai vorbit cu el, e antrenor la juniorii lui Utrecht. Chiar m-am întâlnit cu Schut când am fost eu în Olanda la control. N-a venit niciodată să mă vadă la Oradea, probabil i-ar fi fost greu. Dar ne-am revăzut în Olanda, când am fost la tratament, am încercat să ne comportăm cât de normal se poate”, a mai povestit Mihai Neșu pentru sursa citată.