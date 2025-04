Secretul leușteanului care răsare an de an. Cum să-l cultivi ca să se regenereze singur

Leușteanul este una dintre plantele aromatice nelipsite din grădinile românilor. Cu o aromă puternică și proprietăți benefice pentru sănătate, acesta este folosit mai ales în ciorbe, dar și în alte preparate culinare. Puțini știu însă că, dacă este plantat și îngrijit corect, leușteanul poate crește singur, ani la rând, fără să mai fie replantat.

Cum plantezi leușteanul ca să reziste ani întregi

Primul pas pentru o cultură de leuștean longevivă este alegerea locului potrivit. Planta preferă o zonă de semiumbră, ferită de băltirea apei. Ideal este un sol nisipos sau afânat, bogat în nutrienți și cu drenaj bun. Evită solurile lutoase sau calcaroase, care pot sufoca rădăcinile.

Leușteanul se plantează din semințe, fie primăvara, în luna martie, fie toamna. Este important ca pământul să fie bine pregătit, afânat și amestecat cu un substrat pentru flori, care ajută la o prindere mai bună a rădăcinilor. În anul următor semănării, se face o rărire a tufelor, pentru a încuraja dezvoltarea viguroasă a fiecărei plante.

Îngrijirea care face diferența

Leușteanul iubește umezeala constantă, dar nu în exces, așa că echilibrul este cheia succesului. Udarea regulată, mai ales în perioadele secetoase, este esențială pentru a menține rădăcinile bine hidratate și pentru a susține dezvoltarea armonioasă a frunzelor.

Odată ce planta s-a prins bine în sol, va deveni tot mai rezistentă de la an la an, transformându-se într-o tufă bogată și parfumată. Un alt truc important este fertilizarea ușoară în fiecare primăvară, pentru a stimula regenerarea naturală a plantei.

Pentru a încuraja o creștere sănătoasă și viguroasă, specialiștii recomandă ca pământul din jurul plantei să fie curățat periodic de buruieni și afânat superficial, pentru a permite rădăcinilor să respire.

În plus, un strat subțire de compost natural poate fi aplicat în jurul bazei, oferind un plus de hrană și protecție. Astfel, leușteanul tău va deveni o prezență fidelă în grădină, an după an.

Protecție în primii pași de viață

Când este tânăr, leușteanul este mai fragil și are nevoie de protecție împotriva frigului și a vântului. O soluție practică este acoperirea cu o folie de plastic sau cu un clopot de sticlă pe timpul nopții, până la sfârșitul lunii aprilie.

Această metodă ajută planta să se înrădăcineze adânc și să capete rezistență pentru anii următori. Cu puțină grijă și câteva trucuri simple, leușteanul va deveni un prieten de nădejde în grădina ta, an după an.

