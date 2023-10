Mihai Nae, antrenorul câinilor vedetelor. Totul despre Hurricane, cățelușa care l-a făcut milionar pe Adrian Stoica, la America’s Got Talent EXCLUSIV

Mihai Nae, vestitul antrenor al câinilor vedetelor, ne-a oferit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, un interviu interesant. Ne-a învățat și cum să ne salvăm viața, dacă suntem înconjurați de o haită. Am aflat și că Hurricane, amuzanta cățelușă, care și-a îmbogățit peste noapte stăpânul, pe românul Adrian Stoica, la America’ s Got Talent, este un border collie, rasă folosită în spoturi publicitare, dar și la stână.

Dresorul român Adrian Stoica a câștigat, luna trecută, ediția din 2023 a faimosului concurs America’s Got Talent, alături de Hurricane, cățelușa sa, din rasa border collie. Adrian Stoica a câștigat un munte de popularitate, pe plan internațional, dar și un milion de dolari, cu numărul său de dresaj canin.

Mihai Nae, vestitul antrenor al câinilor vedetelor, ne-a vorbit despre rasa de câini border collie:

Mihai Nae ne-a vorbit și despre colaborarea cu vedetele de top, Pepe, Oana Roman, Liviu Vârciu, Alexandra Ungureanu, Gyorfi, Ruby, cărora le-a dresat animalele de companie:

”Câinii catalogați încăpățânați sunt câinii nesocializați, ai căror stăpâni nu și i-au asumat în mod real, adică să-i plimbe. Și asta nu e bine. Dacă n-ai timp de un câine, mai bine nu îl mai iei. Pepe, de exemplu, cu primul câine, alerga prin pădure, la Băneasa, acum îl are pe Diego, nu mai are pentru el același timp, Pepe are acum copil mic.

Cel mai socializat câine este însă cel al Oanei Roman, foarte iubit de ea, dar și de Marius Elisei. Rețineți! Câine încăpățânat cu există, ci nesocializat!

Lucrăm și la vedete acasă, rezolvăm problemele clienților, ca să poată să îi strunească și când ies cu câinii pe stradă. Să-i pregătim să facă față și situațiilor întâlnite pe stradă”.