Mihai Mărgineanu, în doliu. Cine este Clara Mărgineanu și ce mesaj a transmis artistul după moartea ei

Mihai Mărgineanu trece prin clipe foarte grele! Cunoscutul cântăreț poartă doliu. Cine este Clara Mărgineanu și ce mesaj de adio a postat artistului pentru ea?

Mihai Mărgineanu trăiește clipe groaznice. Iubitul actor din Las Fierbinți a postat un mesaj de adio pentru verișoara sa primară. Artistul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie alături de femeie dezvăluind tuturor fanilor faptul că a decedat în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, la Spitalul Colțea din Capitală. Fotografiei cu aceasta i-a atașat o poveste foarte emoționantă, povestea familiei Mărgineanu, plină de neștiut și durere. Tatăl artisului provine dintr-o familie de 5 copii crescuți cu greu în perioada de foame a anilor ‘45 – ‘65.

Cu toate astea, toți au reușit în viață. Gheorghe, tatăl vedetei, a ajuns tehnician. Din păcate, fratele cel mic al acestuia – Constantin – s-a îmbolnăvit la un moment dat, iar la scurt timp a fost părăsit de soție. Femeia i-a luat și singura fiică pe care o aveau împreună atunci când a ales să-i spună adio, adică pe Clara Mărgineanu. La vârsta de 16 ani, Clara și-a căutat tatăl, au stat ore în șir de vorbă, iar ulterior au pierdut din nou legătura. La doi ani de la întâlnire, Constantin se stinge din viață, rămânând ca Mihai să o găsească pe adolescentă în 1993 și să rămână alături de ea până în acest moment.

„In 1993 am reusit s-o gasesc si eu pe Clara. Am sunat-o, i-am spus cum ma cheama, ea mi-a zis ca astepta sa o caut si ne-am intalnit. Am descoperit ca aveam multe in comun, multi prieteni comuni si multe pasiuni comune. Cu toate astea era mult prea sus si mult prea ‘altfel’ ca sa o pot si sa ma poata intelege. Dar cum sangele nu se face nicodata bors, era exact cum este toata familia Margineanu. Nicio o deviatie de la sablon, cu bune si cu rele. In schimb…. si in plus … era mult mai talentata decat toti. Restul e can-can! Clara a lasat in urma ei niste strigate, unele de disperare si altele de speranta. In alta limba mostenirea pe care a lasat-o poate numi: Obra Maestra. Clara s-a dezvoltat, a invatat, a gresit si a reusit singura pe aceasta lume! DUMNEZEU sa o odihneasca!”

Mihai Mărgineanu