Mihai Mărgineanu, decizie inedită. Ce a hotărât să facă alături de fiica sa, până la finalul verii

Mihai Mărgineanu nu mai are nevoie de niciun fel de descriere. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din România, iar umorul său sarcastic este renumit în toate colțurile țării. Artistul are tot ce-și poate dori pe plan profesional, iar familia lui superbă îl completează precum un tablou desăvârșit.

Mihai Mărgineanu este extrem de soția Andreea și cei doi copii ai lor, Alexandra și Tudor. Celebrul actor spune că, până se termină vara, are de gând să călătorească alături de fiica lui adolescentă și să o ducă în locurile sale preferate, pentru a crea amintiri și a petrece timp de calitate în familie.

„Fiica-mea (aproape pai’sh pe ani) a acceptat sa mearga cu mine intr-un mini turneu prin tara. Ura! Asa ca astazi ne suim in Cessna si aterizam la Bacau unde face Chef Scarlatescu ca bacauanii sa fie centrul european din punct de vedere gastronomic (melci,scoici, raci …craci).

In timpul asta eu si ai mei vom canta pe scena din Parcul Canciov incepand cu ora 20.00 (cred!) Maine dimineata (7, sapte si ceva!) ne suim in avion si decolam spre aeroportul Tuzla. Zburam vreo ora pana acolo, asa ca ziua o vom incepe cu parasutistii de la TNT Brothers, dup-aia vom merge pana in Vama Veche sa ii arat fetei mele pe unde o sa-si petreaca viitorii 10 ani de week end si pe unde gasesti cei mai amabili betivi de pe planeta.

Evident ca vom merge intai la Plaja de Carte a lui Adrian Gurlea , alias Maimuta, prietenul meu din copilarie si finul meu (practic, fii-miu spiritual!). Dupa ora 21.00 voi avea concert la Lotca in Mamaia-Navodari.

Sambata dimineata o luam de devreme si zburam peste Litoral ca nu e nimic mai frumos si pe la 11.30 pornim catre Aeroportul Craiova . Ne vom caza in Craiova, vom lua masina inchiriata deja de la Autonom Craiova si dupa ce dam o tura pe la Smart ca sa mancam ceva bun, plecam catre Slatina unde (ghici?) … am alt concert cu incepere de la 22.30.”, a scris Mihai Mărgineanu pe pagina lui oficială de Facebook.