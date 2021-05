Mihai Mărgineanu, infectat cu covid-19. Ce probleme a avut după ce a luat virusul

Artistul Mihai Mărgineanu a făcut o declarație incredibilă pe Facebook. Reputatul cântăreț a mărturisit că a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus în data de 15 aprilie. Ce probleme a avut după ce a luat virusul. Totul a ieșit la iveală, acum.

Vești triste pentru Mihai Mărgineanu! Celebrul artist a fost infectat cu virusul COVID-19, acum o lună de zile. Cântărețul spune că a făcut o formă ușoară a bolii, fără simptome. Mărgineanu susține că a fost la Spitalul Matei Balș din Capitală unde a primit îngrijire medicală.

„A fost o luna ciudata! In jur de15 aprilie m-am infectat cu sars-cov (adica am facut Covid) exact inainte cu o zi sa plec in vacanta cu ai mei.

Fara simptome, o forma usoara si fara complicatii, am mers la „Matei Bals” pentru evaluare, am facut toate analizele care m-au impresionat chiar si pe mine si s-a decis ca sunt in regula. Am fost chiar foarte placut impresionat de organizarea medicala si spitaliceasca de la „Bals”!