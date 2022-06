Mihai Bendeac a fost amenințat de tatăl lui. I-a zis că nu va ezita „să-l lege de un calorifer”. Detalii în exclusivitate

De ce l-a amenințat propriul tată pe Mihai Bendeac că-l leagă de calorifer dacă face un anume gest? Actualul star de televiziune și cunoscut actor povestește pățania în cartea sa autobiografică. Acesta a detaliat cum părintele său a făcut tot ce a putut ca să-l împiedice să dea examen la actorie.

La cei 39 de ani ai săi, Mihai Bendeac se bucură nu doar de statutul de vedetă de televiziune. Mai este și un actor consacrat din trupa Teatrului de Comedie din Capitală.

A reușit să se impună atât pe scena teatrului, unde are un salariu frumos foc, dar și într-o serie de filme artistice. Îl poți vedea în „Milionari de weekend”, „Supraviețuitorul”, „Eminescu versus Eminem”, dar și în proiectele TV „În puii mei”, „Băieți de oraș”, „Mondenii”.

Puțini știu însă că părinții săi nu au fost deloc încântați de ideea ca el să devină actor de meserie. Atunci când Mihai a ales să dea examen de admitere la Actorie, tatăl său a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari ai proiectului de viață pe care viitorul star îl avea deja conturat în minte.

Impact.ro vă prezintă, în exclusivitate, un fragment din cartea vedetei de la Antena 1. În el, povestește momentul în care tatăl său l-a amenințat pe când avea doar 16 ani.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani.

Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma. Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare.

În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie.

Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?!’ Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatică…”, scrie Mihai Beandeac în cartea realizată împreună cu mama sa, Emilia Bendeac, și intitulată „Jurnalul unui burlac”.