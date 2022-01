Cui îi spune Mihai Bendeac ‘tată’ și i se răspunde mereu cu ‘fiul meu’. Latura neștiută a vedetei de la Antena 1 EXCLUSIV

George Mihăiță, 73 de ani, a dezvăluit în premieră rețeta după care a reușit să strângă la teatrul bucureștean pe care-l conduce de peste două decenii, cel de „Comedie”, un număr foarte mare de actori care au devenit în timp și în egală măsură, și vedete de televiziune. Fiindcă în ciuda faptului că e înființat de 61 de ani, în raport cu alți „confrați” respectabili, precum Teatrul Național, „Nottara” sau „Lucia Sturdza Bulandra”, Teatrul de Comedie se poate lăuda, probabil, cu cel mai ridicat procent de vedete de televiziune care figurează și pe statul său de plată, fiind vorba despre nume grele din trupa de actori ai instituției din Centrul Vechi.

Mihai Bendeac, Leonid Dima, Tudor Chirilă, Ștefan Bănică jr, Valentin Teodosiu, Mirela Zeța, Marius Florea Vizante, Anghel Damian, Dragoș Huluba, Delia Nartea, Sandu Pop, Emilia Popescu, Angel Popescu, toți joacă la „Comedie”.

Actori din diverse generații, dar care pot fi cu ușurință recunoscuți și pe micile ecrane, se regăsesc în diverse distribuții ale teatrului condus de George Mihăiță, și el un răsfățat al televiziunii într-o anumită perioadă.

Bendeac face furori la „iUmor”, la Antena 1, în timp ce colegul său, Ștefan Bănică jr e de nelipsit din juriile aceluiași post, fie la „X Factor”, fie la „Next Star”.

La rândul său PRO TV-ul e reprezentat la vârf prin Tudor Chirilă, ani la rândul prezent în juriul emisiunii „Vocea Românei”, Leonid Doni, „poliștul Robi” din „Las Fierbinți”, Anghel Damian, legat de serialul de televiziune „Vlad”. După cum Valentin Teodosiu a împrumutat ani buni vocea sa inegalabilă aceluiași post privat de televiziune.

Emilia Popescu, Delia Nartea, Marius Florea Vizante și Dragoș Huluba au fost sau mai sunt încă activi în relația cu postul public de televiziune, acolo unde ultimul, spre exemplu, prezintă la TVR 2, alături de Corina Dănilă, emisiunea „Gala umorului”.

Mirela Zeța a făcut parte din grupul „Mondenii”, ce a cochetat o vreme bună cu cei de la „Prima”, la fel ca și Angel Popescu, trecut și prin grupul „Vouă”, dar și prin serialul „Atletico Textila”, difuzat cândva de PRO TV. Iar Sandu Pop e „vărul Săndel” de la Etno TV.

„Am încercat să creez o familie și să-i înțeleg pe toți. Am zis că dacă cândva am primit atenție, de ce să nu fac același lucru, la rândul meu? Încerc să fiu prietenul tuturor, să-mi înțeleg colegii. Știați că Mihai Bendeac îmi spune ? Iar eu îi răspund de fiecare dată cu apelativul sau ?

El adaugă că lucrurile nu se schimbă nici atunci când actorii îi cer un anume lucru:

„Spre exemplu, Tudor Chirilă mi-a cerut pentru un un video-proiector mai aparte, în valoare de 25.000 de euro. Cu oglinda de care mai avea nevoie, investiția s-a ridicat la 30.000 de euro. Mi-am făcut un calcul simpul și am constatat că după zece sau 12 reprezentații îmi amortizez investiția. Și am fost de acord!”.

Pe de altă parte, George Mihăiță se află în ultima parte a celui din urmă mandat al său ca director.

„Peste circa doi ani mă retrag! Am anunțat asta public. Așa că am început să caut un înlocuitor. Așa cum Radu Beligan mi-a spus cândva că-mi încredințează teatrul pe care el l-a înființat, vreau să duc mai departe ștafeta. Am câteva nume în minte, dar am devenit brusc politician, genul acela de om care una gândesc și alta spun”, a conchis cu umor îndrăgitul actor lansat în pelicula „Reconstituirea”, din 1968, a lui Lucian Pintilie.