Mihaela Rădulescu, surpriză colosală pentru fanii masculini. Ce vor vedea joi, 30 septembrie, la tarabele de presă

Mihaela Rădulescu a venit azi în emisiunea La Măruță, unde a vorbit despre relația ei pe care o are de opt ani cu Felix Baumgartner, dar a dezvăluit că are și o surpriză pentru publicul masculin: a recreat, la cei 52 de ani, fotografia nud pe care a realizat-o acum 20 de ani, iar coperta cu nudul ei va apărea de mâine la tarabele de presă.

Mihaela Rădulescu l-a lăsat fără cuvinte pe Cătălin Măruță azi, în emisiune. Ea i-a făcut o dezvăluire neașteptată, și anume, a pozat nud și este de părere că acum se prezintă într-o formă mai bună chiar decât momentul de acum 20 de ani.

”Mâine apare o copertă cu mine. E un fel de copertă manifest, sunt dezbrăcată în poză, sărbătorim cu acest număr 20 de ani de la primul nud pe care l-am făcut, am repetat fix aceeași fotografie cu fix același fotograf cu care lucrez de 20 de ani. E vorba despre asumare, despre femeia care știe ce vrea. Felix nu are nimic împotrivă ca eu pozez nud. Eu nu am pozat niciodată într-o revistă pentru bărbați, nudurile mele sunt nuduri în care nu se vede nimic, sunt nuduri artistice.

Cred că sunt în câștig acum, spre deosebire de acum 20 de ani, pentru că am învățat să mănânc sănătos, am învățat cum să am un zâmbet frumos, mai descoperi un estetician bun. Spre exemplu, azi la pranz am luat o masă prin venă, adică îți bagi în venă vitamine, eu asta am mâncat la prânz”, a declarat Mihaela Rădulescu, vedeta de la show-ul Masked Singer.