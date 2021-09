De ce Mihaela Rădulescu nu va avea niciodată un copil cu Felix Baumgartner. Motivul este trist, dar lesne de înțeles

Mihaela Rădulescu a venit azi în emisiunea La Măruță și a vorbit despre relația sa cu Felix Baumgartner, dar și despre plecarea fiului său, Ayan, la studii în America.

Mihaela Rădulescu a avut o prezență absolut fermecătoare în emisiunea lui Cătălin Măruță. Diva de la Monaco a vorbot despre cei opt ani petrecuți lângă Felix Baumgartner, niște ani plini de adrenalină și de dragoste. Ea a vorbit despre activitatea iubitului ei, activitate la care și ea ia parte din plin, dar a spus și de ce acesta nu și-a dorit copii, deși iubește enorm copiii.

Mihaela Rădulescu a vorbit și despre plecarea fiului său în America, la colegiu. Ea a povestit cum i-a amenajat lui Ayan camera din campus, uluindu-i atât pe profesori, câți și pe ceilalți elevi.

”Ayan a intrat și într-o galerie foarte selectă, are centura neagră la arte marțiale, e cel mai tânăr de vârsta lui care a obținut o astfel de centură neagră, am plâns când a plecat în America. Ziua în care eu a trebuit să plec să îl las a fost cea mai grea. Mersesem în campus, el a vrut sa meargă la școala aia, l-am lăsat, acum nu mai sufăr cum sufeream.

I-am dus covor în campus. În campus toți au strictul necesar și cand am intrat acolo am zis că îl las într-o cameră goala. Și m-am enervat la gândul ăsta. Când am venit în campus cu covorul, m-au întrebat toți profesorii ce vreau să fac….

După ce am aranjat toată camera, era cea mai frumoasă cameră, mi-am dat seama ca lipsește o plantă. Am luat o plantă de plastic și am pus-o într-un colț. Mi-a zis ca a venit tot campusul să îmi vadă camera ca au auzit ca e unul în campus care are o plantă în cameră. A trebuit să îl învăț cum să își calce cămașa, cum să șteargă praful tot”, a mai declarat Mihaela Rădulescu.