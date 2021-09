De câți ani au o relație Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Care e secretul longevității lor

Mihaela Rădulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, au o relație deosebită și longevivă, iar vedeta a spus care este secretul pentru asta. Ea mărturisește că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar a spus și de ce povestea lor a rămas în continuare neschimbată.

Mihaela Rădulescu a dat detalii despre viața privată și a vorbit despre relația pe care de opt ani o are cu celebrul Felix Baumgartner.

Care este secretul relației lor de opt ani? Mihaela Rădulescu a spus:

”Sunt lucruri foarte simpatice și foarte dragi mie și chiar am învățat câteodată că e bine să mai ții și pentru tine (n.red. despre surprize) altfel mă trezesc că iar mă despărțiți peste o săptămână de el! S-au întâmplat atât de multe, de atâtea ori, în 8 ani, încât nu știu dacă ai observat, sunt foarte relaxată la acest capitol, nici măcar nu mai dezmint știrile de genul ăsta, le las acolo și când vă treziți voi mai puțin pregătiți o să constatați că nu s-a întâmplat nimic, de fapt”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

Întrebată și care ar fi cuvântul perfect care ar descrie relația lor, dar și de ce nu simte nevoia sa oficializeze cu acte relația, Mihaela Rădulescu a spus:

Cât despre cea mai mare dezamăgire pe care vedeta a trăit-o de-a lungul timpului, jurata de la Masked Singer a afirmat:

”Nu, chiar refuz să mă gândesc în felul ăsta pentru că iar intrăm… Eu sunt un dușman absolut al oricărei forme de-asta de extremism, sigur că, ca tot omul, am avut și dezamăgiri mai mici, mai mari, mai egale, dar așa ceva pe care să pun eu pe locul 1 acolo, nu. Am avut, ca tot omul, de toate. Nu există ceva care vi s-a întâmplat vouă și nu mi s-a întâmplat și mie, de la tragedii până la bucurii maxime, dar nu am stat niciodată să fac clasamente”, a conchis Mihaela Rădulescu.