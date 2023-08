Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au iubit același bărbat. Și el este celebru în România

Cu toate că sunt două dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-u românesc, nu au fost niciodată prietene, din contră. Mulți susțin că motivul rivalității dintre ele este faptul că Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au iubit același bărbat. Este vorba despre un nume important.

Mihaela Rădulescu și Andreea Marin sunt două dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune de la noi din țară. Sunt femei de succes, care au reușit să își construiască, cu muncă, seriozitate și efort, cariere fabuloase, devenind adevărate exemple pentru doamnele și domnișoarele din România.

Cu toate astea, nu au reușit niciodată să aibă o relație bună, din contră. Tensiuni, remarci acide, rivalitatea dintre ele nu a fost niciodată un secret.

În timp ce mulți susțin că motivul este legat de performanțele profesionale, alții susțin că adevărul ar fi, de fapt, cu totul altul. Nu este niciun secret că Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au iubit același bărbat. Este vorba despre nimeni altul decât Ștefan Bănică Jr, cu care ambele au fost căsătorite.

Invitată la emisiunea prezentată de Denise Rifai, Andreea Marin nu a ezitat să vorbească despre acest conflict ce pare fără final. Potrivit acesteia, mariajul său cu actorul nu are nicio legătură cu tensiunile dintre ea și Mihaela Rădulescu, punctând că nu ea a fost cea care a inițiat „șicanele”.

„În primul rând, cât de deplasat să te gândești că cineva se însoară sau se mărită cu un om pentru că a mai fost cineva însurat sau măritat cu același om. Trebuie să fii puțin bolnav fie să o gândești, dar să o și faci. În orice caz nu de la mine.

Eu sunt un om care privește în curtea sa, își vede cu extrem de multă pasiune de munca sa. Probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat când am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu părea să ofere perspective, creșterea a fost fulminantă și a deranjat. Și de aici au pornit tot felul de șicane, dar nu de la mine.

Eu sunt un om educat, cu bun simț, și sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi. Evident de la ea. Când sunt două persoane implicate, mai rămâne una. Fiecare s-a definit, realitatea de azi arată unde e fiecare”, a declarat Andreea Marin în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.