Ce a spus Violeta, fiica Andreei Marin şi a lui Ştefan Bănică Jr, despre iubitul mamei sale. Declaraţii rare: „O experienţă extraordinară”

Cu toate că părinții ei sunt două dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, tânăra a preferat mereu să fie discretă, evită aparițiile publice și este destul de zgârcită când vine vorba de declarații legate de viața sa personală. A făcut însă o excepție, recent. Ce a spus Violeta, fiica Andreei Marin şi a lui Ştefan Bănică Jr, despre iubitul mamei sale.

Frumoasă, inteligentă, dar foarte discretă. Violeta, fiica Andreei Marin şi a lui Ştefan Bănică Jr a crescut, fără să vrea sub lumina reflectoarelor. Părinții ei sunt două dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz-ul românesc, relația lor și apoi divorțul stârnind un interes uriaș în rândul românilor.

Cu toate că ar fi putut profita din plin de celebritatea mamei și tatălui, tânăra a ales să își construiască propria cale în viață. În această vară, a trăit o experiență fabuloasă, peste Ocean, pentru a participa la Global Youth Leadership Summit din San Diego. Ca să ajungă acolo, a trecut mai întâi prin interviurile succesive de calificare, eseul, cerințele online ale Fundației Tony Robbins.

Recent, Violeta a vorbit despre experiența de neuitat, oferind un indiciu emoționant despre relația pe care o are cu Adrian Brâncoveanu, iubitul mamei sale. Tânăra a spus că a „avut oportunitatea de a merge în Los Angeles cu ai mei”, semn că îl consideră pe partenerul Andreei Marin parte din familie, poate chiar un al doilea tată.

„O să vă vorbesc puţin despre programul DWLS. Am fost în San Diego, a fost o experienţă extraordinară. Apoi am avut oportunitatea de a merge în Los Angeles cu ai mei. M-am bucurat să întâlnesc atât de mulţi oameni care îşi împărţeau valorile cu ale mele, a fost un lucru pe care l-am făcut cu inimă deschisă. Am învăţat foarte multe, a fost ca o şcoală a vieţii.

Cred că creativitatea este foarte importantă în viaţa noastră, indiferent că suntem copii, adolescenţi sau adulţi. Este important să vedem partea colorată, frumoasă a orice. Mi-am dat seama că e important să am visuri mari, să îmi doresc să ajung cineva.

Vreau să învăţ să fac haine. Nu pentru a le vinde sau pentru a mă da mare că ştiu să fac asta. Mi se pare un domeniu extraordinar”, a declarat Violeta Bănică, într-o ediție recentă „Întâlnire cu arta”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Spectacola și DC News.