Mihaela Rădulescu a fost căsătorită de 3 ori. Primul soț susține că a prins-o în pat cu alt bărbat

Mihaela Rădulescu este una din vedetele care are un trecut mai mult decât tumultuos. Cea care se iubește acum cu Felix Baumgartner a traversat mai multe mariaje, dar și relații eșuate de-a lungul anilor.

Mihaela Rădulescu, o viață amoroasă plină de aventuri

Mihaela Rădulescu este, fără doar și poate una din cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din România. Vedeta de televiziune este originară din Piatra Neamț s-a căsătorit prima dată în 1989, cu Bogdan Rădulescu, cel al cărui nume de familie și l-a păstra până astăzi, renunțând la numele ei de fată : Țiganu. În 1997 s-a căsătorit cu celebrul Ștefan Bănică Junior.

Ultima căsnicie a fost cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg, unul din foștii proprietari ai postului de televiziune Realitatea TV. Cei doi s-au căsătorit în 2004 şi au divorţat în 2008. Mihaela are împreună cu ultimul soţ un băieţel, Ayan.

Moderatoarea TV a început ulterior o frumoasă poveste de dragoste, dar totuși îndelung criticată cu Dani Oțil, prezentatorul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. După ce relația dintre cei doi a început să șubrezească, prezentatoarea TV s-a îndrăgostit lulea de de sportivul austriac Felix Baumgartner, cu care are și în prezent o relație fericită.

Problemele primului mariaj

Dar primul mariaj nu a fost atât de „curat” pe cât crede toată lumea. Detalii rușinoase au ielit la iveală din căsătoria cu Bogdan Rădulescu, despre care se spune că a fost înșelat.

Bărbatul mărturisiea într-un interviu că diva de la Monaco l-a înșelat și că ar fi prins-o cu un dansator în pat.

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme.

Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă…

Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă”, a povestit Bogdan Rădulescu.

Totuși soțul Mihaelei Rădulescu de la vremea respectivă a reușit să traverseze infidelitatea soției.

„Dacă aveam mintea de acum, o părăseam pe loc. Dar eram tânăr, o iubeam enorm, aşa că mi-am imaginat că poate mai avem o şansă împreună. Nu a fost deloc aşa, chiar dacă au existat discuţii şi în familie… Am continuat să trăim împreună o vreme. Când a venit Revoluţia, nu eram încă separaţi, dar nici n-a mai durat mult. Atunci, în decembrie 89, s-a dus de capul ei pe străzi, la Comitetul Central. M-am enervat, mai ales că parcă o luase razna, se vopsise blondă, se tunsese scurt, arăta ca naiba. A întâlnit tot felul de oameni, ne-am îndepărtat definitiv, mai ales că mă săturasem şi eu. Apăruseră multe oportunităţi, nu mai îmi stătea gândul doar la Mihaela, care oricum apărea pe-acasă tot mai rar. Peste câteva luni, ne-am despărţit”, mai spus acesta.

Relația lor s-a consumat însă în câțiva ani. Despre Bogdan Rădulescu se știe că în 2014 a fost condamnat la doi ani și șapte luni de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost reţinut pentru vânzare de bijuterii şi ceasuri contrafăcute.