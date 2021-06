Micutzu, umilit grav după o postare pe Facebook. Fanii l-au taxat fără milă

Micutzu a fost umilit grav pe rețelele socializare, după ce a decis să se implice într-o campanie de salvare a pădurilor, îndemnându-i pe internauți să doneze suma de patru euro.

În urma acestei postări, Micutzu a primit mai multe mesaje defăimătoare, fapt care l-a determinat să facă o altă postare, mai amplă, în care și-a exprimat punctul de vedere și a răspuns criticilor.

Ajut cum pot eu, nu e primul lucru pe care il fac in direcția asta și cel mai probabil am făcut mai mult decât toți băiețașii care comentează mai jos că “da, salvăm din canapele pădurile”. Salvăm de unde putem, meltenaș, că in aproape toate cazurile ăștia care dați mesaje din astea sunteți fix ca bețivii ăia din sat care râdeau de pompierii care incercau să-i scape de inundație. De ce? Că ei aveau cizme. Dar e ok, nu suntem toți la fel, nu trebuie să gândim toți la fel, e treaba fiecăruia ce face cu banii lui, nu am venit lângă tine și ți-am băgat mâna-n buzunar, te rog înțelege. Atât pot eu, Cosmin Nedelcu, să fac. Atât.

Dacă tu poți mai mult, de ce nu faci? Dacă in loc să trimiți smsuri tu ești pe modu’ războinic, vrei să te bați cu camioane, fă-ți brigadă și mergi peste ei. Eu atât pot. Dacă ai senzația ca banii ăia ar funcționa mai bine în altă parte, donează-i acolo. Dar să dăm din clonț și taste după atâția ani in care e evident pentru toata lumea că sistemul e corupt până în măduvă și să zicem “de ce să donez, statul tre’ să se ocupe”, bă, iar o zic, am tot spus-o, pe stat il doare nici in c*r de tine. Poți să mori mâine, statul nu știe că ai existat. De ce nu face statul spitale? Pentru că nu îi pasă statului, statul se opereaza in Germania, Statele Unite, Franta, Anglia. De ce nu face statul drumuri, autostrazi? Pentru că statul nu are mașina personală pe care să o dea în gropi și-n șanțuri nesemnalizate, statul are în cel mai rău caz șofer cu mașină luată tot din banii tăi, dar pe care tu nu i-ai donat:).