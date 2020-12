Ce pățește Micutzu după fiecare apariție în show-urile de stand-up. De ce îl critică mama sa de fiecare dată

Micutzu, pe numele său real, Cosmin Nedelcu, a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, unde a avut de jurizat ”cozonacul de aur”, dar a făcut, printre altele, și dezvăluiri.

Ce pățește Micutzu după fiecare apariție în show-urile de stand-up

Micutzu i-a povestit lui Măruță că a avut mult de lucru anul acesta, în ciuda pandemiei de coronavirus. Astfel că artistul de stand-up comedy a avut și are încă multe proiecte în deluare. Acesta a vorbit despre podcast-urile sale.

”Am făcut multe anul acesta, am făcut podcast cu Delia și am atins recordul, vreo 3 ore si 20 de minute (n.red de înregistrare). Primul a fost cu Adrian Văncică. De asemenea, anul acesta am lansat Specialul care se numește ”Pe vremea mea”. Vom avea și premii, hanorace și tricouri, dar aici este și o chestie caritabilă și strângem bani pentru un băiețel care locuia într-o cocioabă cu bunicii săi pentru a se muta în casă nouă”, a spus Micutzu.

Mama sa îl mustră când folosește un limbaj neadecvat

În plus, Micutzu a mai spus că a realizat și un Special, filmat la Cluj-Napoca, și care a fost un succes.

”Eu aș vrea să le mulțumesc oamenilor din Cluj pentru că acolo este filmat Specialul, oamenii au venit cu măști și au ținut cont de regulile impuse. Primul show din turneu pe care l-am avut a fost la Târgu Mureș, un loc superb. La show-ul asta a trebuit să spun totul din memorie, dar a fost senzațional”, a spus Micutzu.

Pe lângă aceasta, Micutzu a fost nevoit să-i recunoască lui Cătălin Măruță că mama sa îl mustră atunci când folosește un limbaj neadecvat. Micutzu a mai vorbit și despre educația primită acasă, de la părinții săi.

”Mama mea nu a văzut Specialul, probabil o să îl vadă. Știe toată lumea că educația primită de la părinții mei a fost una cu coloană vertebrală, însă de la un moment dat fiecare om se autoeducă. Îți dai seama, cum ție mama îți spune să nu mai țipi (n. red. la emisiune) și mie îmi zice să nu înjur. Dar eu încerc să folosesc exact cât e nevoie (n. red. înjurăturile)”. În rest, cu dragostea stă foarte bine, mărturisește artistul, iar proiectele curg.

”Cu dragostea stau foarte bine, ceea ce mi se pare absolut normal. Acum, am multe proiecte, pentru că pe lângă prietenia mea cu BRomania, tocmai am înregistrat un pocast show cu Matei și cu Vio. În plus, am terminat scenariul pentru un film pe care îl facem la anul”, a mai dezvăluit Micutzu.