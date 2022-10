Meteorologii avertizează. Urmează o iarnă foarte grea. Când vine frigul extrem peste noi

Vești proaste de la meteorologi pentru românii care și așa sunt speriați de facturile mari care vor veni la iarnă. Astfel, meteorologii avertizează că urmează o iarnă foarte grea. Când vine frigul extrem peste noi, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

În contextul în care România deja tremură cu gândul la facturile mari ce vor fi de plată în această iarnă, meteorologii mai au și ei o veste foarte proastă. Aceștia avertizează că ne vom confrunta cu o iarnă foarte grea.

Avertismentele meteorologilor arată că șansa unul val de frig în acest an, cel mai sigur în decembrie, rămâne „foarte reală”, anunță Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice de Interval Mediu (ECMWF), conform Politico.

„Ieșim dintr-o vară călduroasă. Știm că iernile sunt din ce în ce mai blânde. Așa că am putea înclina să credem că va fi o iarnă blândă și că nu trebuie să ne facem griji. Este foarte posibil să fie așa, dar prognoza pe care o emitem astăzi și înțelegerea modului în care funcționează sistemul climatic ne determină să sugerăm că, de fapt, există o șansă de a avea un val de frig în acest an și există această șansă – înainte de Crăciun – care este mai mare decât într-un an normal.

Șansa unui val de frig în acest an, cel mai probabil în decembrie, rămâne foarte reală. Prognoza de acum este, însă, plină de incertitudine, iar factorii cheie care ar putea afecta condițiile – în special în ianuarie și februarie – nu sunt încă în joc”, mai spune Carlo Buontempo.