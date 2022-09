De ce primesc românii facturi mari la energie electrică, de fapt? Aşa poţi verifica dacă ai fost sau nu păcălit

S-a aflat de ce primesc românii facturi mari la energie electrică, de fapt? Cei care au probleme, adică primesc facturi nejustificat de mari la energia electrică, au posibilitatea să îndrepte acest lucru. Doar aşa poţi verifica dacă ai fost sau nu păcălit. Ce trebuie să faci, vezi un pic mai jos.

Scandalul facturilor de curent electric foarte mari este în toi. Românii au de plătit sume enorme pentru energia electrică pe care ei, de fapt, susțin că nu au consumat-o.

Aceste facturi mari sunt primite, în principal, de către cei care nu comunică indexul și care primesc facturi estimative până la o nouă regularizare. Există însă și excepții și-n acel moment trebuie să verificați cu atenție indexul controrului.

„Unele dintre contoare nu mai erau citite de un an sau chiar de doi ani de zile şi bineînţeles s-au făcut regularizări. Pentru asta au apărut unele facturi atât de mari, 6.000, 8.000, 9.000 de lei, pentru că de fapt discutăm de o factură care cuprindea 20 de luni, 24 de luni sau chiar mai mult. Dacă am fi făcut o împărţire corectă la numărul de luni, am fi văzut că factura era undeva într-un interval de câteva sute de lei, adică nici pe departe un element atât de alarmist pe cât a părut la prima vedere.

Ce trebuie să faci întotdeauna când îţi vine o factură? Să compari indexul pe care îl ai pe factură cu indexul contorului, să nu fie mult mai mare sau mult mai mic, ambele elemente în mod normal ar trebui să ne alerteze şi să solicităm furnizorului corecţia, să plătim ceea ce am consumat într-adevăr”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.