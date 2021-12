Orașul din România care va avea energie 100% regenerabilă pentru 2022. Cum s-a ajuns aici

Un oraș din România o să devină primul municipiu ce are energie 100% regenerabilă în anul care vine. Iată ce anume a spus și edilul acestei localități. Autoritățile locale au anunțat că începând cu ultimul trimestru al acestui an, energia electrică pentru alimentarea a 75 de instituții cu personalitate juridică ce aparțin Municipalității, a iluminatului public, semaforizării și domeniului schiabil, este în totalitate provenită din surse regenerabile.

Este vorba despre orașul Brașov unde alimentarea instituțiilor din subordinea Primăriei Brașov a iluminatului public, semaforizării și domeniului schiabil este asigurată în totalitate cu energie care provine din surse regenerabile, a fost anunțul de azi al primăriei.

„Braşovul îşi propune să ajungă Capitala Verde a României, iar pentru aceasta este foarte importantă atitudinea pe care o arătăm faţă de sustenabilitate. Sustenabilitatea se transpune inclusiv în zona energiei şi a curentului electric pe care îl consumăm pentru toate instituţiile publice din oraş.

Vă pot anunţa că Braşovul este primul municipiu care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an. Am reuşit acest lucru pentru toate unităţile de învăţământ, pentru toate instituţiile subordonate, pentru tot consumul de curent pentru iluminatul public sau pentru domeniul schiabil şi facem acest lucru în urma unei negocieri reuşite cu furnizorul, o negociere care nu se transpune în tarife majorate pentru a avea doar energie verde.

Brașovul se poate mândri că toate cele 75 de instituții publice din subordinea primăriei, reprezentând 525 de puncte de consum, au energie verde”, a declarat, în comunicatul citat, primarul Allen Coliban.