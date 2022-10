Când vine frigul extrem peste noi. Prognoza vremii ne spune și câți bani scoți la iarnă din buzunar pentru caldură

Războiul din Ucraina a generat o criză energetică resimțită în toată Europa, astfel că, viitorul apropiat nu sună încurajator din niciun punct de vedere. Pe lângă problemele economice apărute, experții în climă anunță că această iarnă va fi una extrem de grea, din cauza valului de frig care va lovi Europa, astfel că statele membre se tem că nu vor avea suficiente resurse pentru a face față temperaturilor extreme.

Autoritățile internaționale în domeniul climei vin cu vești triste în urma unei prognoze realizată pe termen lung, care indică o „probabilitate mai mare decât de obicei” ca Europa să fie lovită până în Crăciun de un val semnificativ de frig.

Avertismentul vine într-o perioadă extrem de tensionată și grea, în care țările europene depun eforturi constante de a-și umple depozitele cu gaze, în speranța că vor reuși în această iarnă să folosească cât mai puțin gaz rusesc sau chiar deloc.

Potrivit analiștilor, pentru o iarnă normală, în Europa există suficient gaz, însă lucrurile se schimbă dacă previziunile experților în climă se adeveresc, iar temperaturile vor scădea semnificativ. În această situație, autoritățile ar trebui să raționalizeze accesul la gaz, iar industriile vor fi puternic afectate.

”Șansa unui val de frig în acest an, cel mai probabil în decembrie, rămâne foarte reală. Prognoza de acum este, însă, plină de incertitudine, iar factorii cheie care ar putea afecta condițiile, în special în ianuarie și februarie, nu sunt încă în joc”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice din cadrul Centrului European pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (ECMWF), pentru Politico.

În continuare, avertismentul transmis către guvernele țărilor europene rămâne valabil, astfel că, în această iarnă, temperaturile ar putea escalada, amplificând problemele generate de criza energetică apărută din cauza războiului din Ucraina. Unul dintre factori ar putea fi funcționarea sistemului climatic, care dă semne către posibile schimbări de temperatură.

„Ieșim dintr-o vară călduroasă. Știm că iernile sunt din ce în ce mai blânde. Așa că am putea fi înclinați să credem că va fi o iarnă blândă și că nu trebuie să ne facem griji. Este foarte posibil să fie așa, dar prognoza pe care o emitem astăzi și înțelegerea modului în care funcționează sistemul climatic ne determină să sugerăm că, de fapt, există încă o șansă de a avea un val de frig și, în orice caz, în acest an această șansă, înainte de Crăciun, este mai mare decât într-un an normal”, a mai declarat Buontempo.