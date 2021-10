Mesajul vehement transmis de ÎPS Teodosie după ce Mihai Morar a botezat online: “Nu este naş”

Ce mesaj a transmis ÎPS Teodosie după ce Mihai Morar a botezat online, pe Zoom. Prezentatorul a spus că a fost naș de botez online. Iată ce a spus ÎPS Teodosie, după ce prezentatorul de la Antena Stars și soția sa au fost părinți spirituali online.

Prin urmare, ÎPS Teodosie a explicat de ce nu este potrivită o asemenea abordare, ce încalcă Sfintele Canoane ale Bisericii.

Mohai Morar a povestit cum a ajuns să boteze online.

”Am 40 azi, dar n-am mai făcut asta până acum… De ziua mea, am botezat pe ZOOM. Se poate orice în izolare, m-am prins. Dimineață, am lansat cartea de acasă. Iar acum tocmai ce am fost nași de creștinare pentru Aris. Mulțumim pentru “conexiune”, Olga Popa și Claudiu Ilioiu. Aris, să te ocrotească Sfânta Parascheva, cum l-a ocrotit pe Nașu din ziua în care s-a născut până azi, la 40”, a scris Mihai Morar pe contul de Facebook.