Ce salariu rușinos avea Elena Marin ca asistentă a lui Mihai Morar. Nu a cerut niciodată mărire

Elena Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate coregrafe din România, iar de când a acceptat provocarea celor de la Kanal D să participe la Survivor România, notorietatea celebrei dansatoare a crescut, reușind să iasă favorita publicului de mai multe ori și să cucerească inimile a milioane de români din toate colțurile țării. Ce salariu avea Elena Marin ca asistentă TV la Antena Stars.

Elena Marin este cunoscută publicului din România pentru faptul că este dansatoarea Andreei Bălan și una dintre cele mai bune prietene ale juratei de la Te Cunosc de Undeva dar asta nu este tot. Coregrafa a avut o carieră de succes în televiziune. Din anul 2014 până anul trecut ăn 2020, Elena Marin a fost asistenta TV a lui Mihai Morar la Antena Stars.

Deși a fost întotdeauna un angajat model și o asistentă TV de top, reușind să le înlocuiască perfect pe alte vedete precum Rodica Miron sau Marina Dina, conform celor de la Wowbiz salariul Elenei Marin nu ar fi fost atât de mare. Mai mult de atât, se pare că onorariul frumoasei dansatoare nu ar fi depășit 500 de euro, iar vedeta nu ar fi cerut niciodată o mărire de salariu.

Norocul ei s-ar putea schimba sâmbătă, 10 iulie, dacă Elena Marin va câștiga marea finală de la Survivor România, în urma căreia ar putea primi 50.000 de euro, sumă pe care ar folosi-o pentru a face nunta mult visată cu logodnicul ei Andrei.

Faimoasa are un trup de invidiat pe care-l întreține de foarte mulți ani cu sport și disciplină. Încă din școala generală, Elena Marin a practicat sporturi de performanță: gimnastică ritmică și dans sportiv, având în prezent licență de instructor.

În timp ce numărăm zilele până când vom afla cine este câștigătorul competiției din Republica Dominicană, cel care a ieșit victorios la Survivor Grecia este nimeni altul decât fotbalistul Sakis Katsoulis.

Celebrul om de afaceri elen a jucat alături de echipa Faimoșilor de la Survivor România în două ediții pentru jocul de recompensă, acolo unde i-a înfruntat pe teren pe cei mai puternici dintre Războinicii români.

„Vă mulțumesc din adâncul inimii mele pentru acest premiu minunat. Chiar dacă adevăratul premiu a fost tot ceea ce am trăit aici, la Survivor. Vă sunt recunoscător pentru iubirea pe care mi-ați arătat-o, nu am cuvinte să pot descrie ceea ce simt. Am atâtea să vă spun, dar au trecut doar câteva secunde de când am cucerit trofeul… Mă simt minunat. Sunt fericit și asta doar datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Sakis Katsoulis, câștigătorul Survivor Grecia 2021.