Mihai Morar a fost pus la zid de unii dintre fanii săi. Ce a făcut vedeta pentru prima oară la 40 de ani? Internauții l-au taxat serios pe prezentatorul de televiziune. Care a fost gestul acestuia?

Cunoscutul prezentator și om de radio a făcut ceva aparte chiar în ziua în care a împlinit 40 de ani. Cu siguranță schimbarea prefixului îi va rămâne în minte mai ales anul acesta. Mai exact, acesta a fost naș de botez la un eveniment cel puțin deosebit care a avut loc pe Zoom.

Una din fetițele sale gemene a fost testată pozitiv cu COVID-19, motiv pentru care contacții direcți au luat măsuri și au intrat în izolare alături de ea. Acesta a fost nevoit să își continue activitatea de acasă, iar mai apoi să găsească soluții inedite în vremuri tulburi.

Omul de radio s-a gândit să nu le strice prietenilor săi socotelile și să caute alți nași pentru copilul lor pe repede înainte, așa că și-a respectat angajamentul făcut și a fost prezent la eveniment, dar într-un mod inedit.

„SIMPLU ȘI FAIN. NAȘI DE BOTEZ, ONLINE. 💫 Am 40 azi, dar n-am mai făcut asta până acum… De ziua mea, am botezat pe ZOOM. Se poate orice în izolare, m-am prins. Dimineață, am lansat cartea de acasă. Iar acum tocmai ce am fost nași de creștinare pentru Aris.

💙 Mulțumim pentru “conexiune”, @olga_popa_oficial și @claudiuilioiu. Aris, să te ocrotească Sfânta Parascheva, cum l-a ocrotit pe Nașu din ziua în care s-a născut până azi, la 40. 💫🙏”, a fost mesajul lui Mihai Morar din dreptul fotografiei postate pe rețelele de socializare.