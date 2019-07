Mesajul sfâșietor al lui Florin Piersic, după moartea Florinei Cercel: ”M-a iubit! Te plâng, scumpa mea!”

Vestea morții actriței Florina Cercel a fost primită cu durere de cei care au iubit-o și au apreciat-o pe aceasta. În urma evenimentului nefericit, Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant în cinstea îndrăgitei artiste. Despre legătura cu actrița, Piersic a spus că sunt prietenii care nu mor niciodată.

Florin Piersic și Florina Cercel, colegi de breaslă și buni prieteni

Moartea bunei sale prietene, Florina Cercel, și-a lăsat amprenta asupra lui. Florin Piersic a scris câteva rânduri emoționante despre aceasta.

„Vi s-a întâmplat vreodată să primiți un telefon și cel de la celălalt aparat să vă spună că a plecat din lumea asta o persoană dragă? În dimineața asta (n.r. marți – 30 iulie), eu am răspuns, cu o strângere de inimă, așa, ca o presimțire. Aud vorbele care mi se spun, dar parcă mintea mea refuză să le înțeleagă, le respinge ca pe o greșeală enormă, de parcă așa ar putea să le anuleze, să dea timpul înapoi și iar înainte reparând eroarea destinului”.

Ultima discuție cu Florina Cercel a avut-o cu doar câteva zile înainte de nefericitul eveniment.

„Dar nu se întâmplă așa și încep să înțeleg că Florina Cercel, buna și iubita mea parteneră, nu mai este. Cum adică? Așa ceva nu se poate?! Doar acum patru zile am vorbit la telefon. La Cluj, cu două luni în urmă, o aplaudam din lojă în piesa în care cu mulți ani în urmă eram parteneri pe scena Naționalului bucureștean,” Gaițele” lui Alexandru Chiritescu.

O viață am fost parteneri de teatru. Sub bagheta regizorului Alexandru Tocilescu, pe platoul televiziunii române, în anii din urmă am jucat în “Ultima Halta spre paradis”. Doamne, ce fericită a fost sa fim iar împreună! Și în toată această viață, nu trecea săptămână fără să îmi scrie mesaje, unele din cele mai frumoase pe care le primeam. Ce vreți?! Frați de zodie și de nume.

Ea era născută pe 28 ianuarie, eu pe 27. O zi ne despărțea, dar ne sărbatoream împreună, chiar dacă uneori de la distanță. Vedeți voi, cei care citiți aceste rânduri? Sunt prietenii care nu mor niciodată pe care nici timpul, nici distanțele nu le alterează. Florina Cercel m-a iubit. Ca partener și ca prieten. Și eu pe ea în egală măsură. Te plâng scumpa mea Florina. Îmi vei lipsi teribil! Cu sufletul îndoliat, al tău Florin."

Florina Cercel s-a stins din viață, marți – 30 iulie, în urma cancerului pulmonar.