Mesajul postat de Andreea Bălan, înainte de apariția cu noul iubit. ”Plutește!”

Andreea Bălan a lăsat un mesaj subtil pe rețelele de socializare cu privire la modul în care trăiește acum, înainte de a-și scoate iubitul din casă. Ce a scris vedeta în mediul online?

Andreea Bălan, mesaj subtil înainte de apariția cu noul iubit

Andreea Bălan a trecut cu brio peste una din cele mai grele etape din viața sa. Povestea sa nu a fost nicicând una desprinsă chiar din basme, pentru că a avut de-a lungul timpului multe lecții de întâmpinat. Din păcate, chiar și când a crezut că în sfârșit soarele a venit pe strada sa, lucrurile au luat o întorsătură așa cum nimeni n-ar fi crezut. George Burcea s-a schimbat extrem de tare, susținea artista în urmă cu câteva luni, iar iubirea pentru ea nu mai exista. Divorțul încă le bate la ușă, timp în care blondina a decis să lase tot în urmă și să-și trăiască viața la fel ca oricare alt om liber de angajamente pe partea de sentimentală.

Aceasta l-a întâlnit pe Tiberiu Argint, dar înainte de prima apariție publică a celor doi a lăsat un mesaj subtil pe rețelele de socializare așa cum a obișnuit publicul. „Float through life, just take it easy, not too much stress, just float 🌊🌞✨/„Plutește prin viață, doar ia-o ușor, fără prea mult stres, doar plutește🌊🌞✨”, a fost mesajul Andreei Bălan, semn că e relaxată și că dorește să trateze lucrurile firesc și cât mai simplu.

„Acum ți-aș spune că nu m-aș mai căsători, dar nu se știe”