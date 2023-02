Mesajul lui Oreste pentru Mircea Badea care împlineşte 49 de ani. Au trecut zece ani de la scandal: „E ca într-o căsnicie. Nu poți dansa decât în doi” EXCLUSIV

Alexandru Oreste Scarlat Teodorescu susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu-i poartă pică fostului său prieten, care, pe data de 24 februarie, va împlini 49 de ani. Mesajul lui Oreste pentru Mircea Badea, la ceas aniversar: „E ca într-o căsnicie. Nu poți dansa decât în doi”.

Mesajul lui Oreste pentru Mircea Badea care împlineşte 49 de ani

Alexandru Oreste Scarlat Teodorescu ne-a vorbit despre stadiul relației lor, la zece ani după războiul declarațiilor.

„Noi nu am mai discutat din 2013, de când drumurile noastre s-au separat. Însă, din partea mea, nu pot să-i urez decât să aibă parte de lucruri bune! Nu se pune în niciun caz problema de a-i transmite ceva negativ. Sau de a gândit negativ la adresa lui. Așa că-i urez numai de bine!”, a precizat acesta, exclusiv pentru Playtech Știri.

Mai mult, fostul partener de emisiuni al lui Mircea Badea admite că a învățat după atâția ani că nu e bine să spui niciodată sau că totul s-a încheiat.

„Am învățat, poate mai târziu, că nu e bine să spui, niciodată, niciodată! Așa că nu știu să vă spun dacă povestea dintre mine și fostul meu coleg se va putea relua într-o zi anume. Lucrurile s-au întâmplat din vina amândurora și nu văd niciun rost acum să dau vina mai mult pe el decât pe mine”, a mai adăugat Oreste, pentru Playtech Știri. „Întotdeauna într-o istorie de acest gen există doi oameni. E ca într-o căsnicie. Și nu poți dansa decât în doi. Or, atunci când unul are o anumită părere, nu se mai pune problema unui dans împreună. Ca atare, nu pot spune doar eu ceva de genul unei eventuale noi colaborări, sub orice formă ar fi aceasta!”, ne-a mai indicat Oreste.

Simpatiile lor politice ar fi dus la ruptura prieteniei?

Scandalul dintre Oreste și Mircea Badea a pornit pare-se de la simpatiile politice ale celor doi. Care nu au reușit să controleze opiniile contrare, cele care au condus în cele din urmă la separarea celor ce cunoscuseră succesul cu formate de televiziune precum „Noaptea târziu” sau „Mircea vs Oreste Show”, dar și la declarații deloc măgulitoare, unul la adresa celuilalt

Au fost prieteni apropiați aproape 20 de ani, colaborând nu doar sub egida Antenelor, ci și la Tele 7abc, postul care i-a lansat pe amândoi pe micile noastre ecrane, în urmă cu exact trei decenii. Oreste e de părere azi că în scandalul care i-a despărțit „adevărul rămâne undeva la mijloc, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în viață!”.

Oreste s-a retras din lumea televiziunii de aproape un an. A realizat după despărțirea de Mircea Badea emisiuni precum „Codul lui Oreste”, la Antena 2, și „Jocuri de putere”, la Realitatea Plus. În prezent, îndrăgita vedetă de televiziune susține că nu are niciun motiv să facă un pas înapoi, fiindcă deja noul capitol al vieții sale personale îl atrage foarte tare.