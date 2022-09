De ce nu mai vrea Oreste să fie antreprenor în România: ‘Acum sunt doar un profitor’ EXCLUSIV

Oreste Alexandru Scarlat Teodorescu, Oreste cum este cunoscut de o țară întreagă, nu mai vrea să audă în viața sa de ideea de a fi antreprenor. El a vorbit cu impact.ro despre încercarea sa din acest domeniu, care e de domeniul trecutului, dar și despre decizia luată atunci de a nu mai repeta eșecul.

După eșecul investiției în Fabrica de Chibrituri de la Gherla, de acum mai bine de 20 de ani, Oreste nu mai vrea să audă în viața lui de ideea de a mai fi patron. „Acum sunt doar un profitor!”

Adevărul e că nu e deloc usor să te descurci cu angajații, cu nevoile zilnice ale unei companii, care nu sunt deloc mici sau previzibile. Ca atare, încă de atunci am decis să nu mai fiu patron nicăieri!”, susține Oreste pentru redacția playtech – impact.ro.

„Am încercat cu ani în urmă, prin tinerețe, un proiect, cel legat de Fabrica de Chibrituri și am eșuat lamentabil.

El admite că investiția de acum mai bine de 20 de ani în Fabrica de Chibrituri de la Gherlă, realizată împreună cu Mircea Badea, cu care era la ora aceea bun prieten, i-a lăsat un gust mai mult amar în gură.

„Nici nu mai vreau să-mi amintesc! Ce-a fost a fost. Dar asta m-a făcut peste ani să nu am niciun cuvânt de spus nici măcar nici măcar la terasa din Vama Veche. Am cedat totul fiicei si sotiei mele. Eu sunt doar un profitor, care am parte de ceva dividende!”, adaugă el.

„Am realizat, poate cam târziu, că nu am profil de investitor, de antreprenor, cum se spune. Ca urmare, m-am distribuit în rolul de profitor. Acum sunt doar un profitor! Nici măcar animator nu mă pot numi.

Stau pe margine și privesc la tot ce se întâmplă acolo pe terasă, la , toată vara. Oamenii pot crede ce vor, dar nu eu sunt patronul, ci Liliana și fiica mea, Sabina!”, declară același Oreste.