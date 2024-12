Mesajul lui Călin Georgescu, după desecretizarea rapoartelor SRI și SIE: ”Voi pune poporul și țara pe primul loc, iar pentru Sistem voi aduce ceasul!”

Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale, a făcut o serie de declarații în urma desecretizării unor rapoarte ale SRI și SIE de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Acesta a criticat vehement ceea ce consideră a fi o manevră a sistemului pentru a-l discredita, punând accent pe o serie de teme care îi definesc campania electorală.

După decizia CSAT de a desecretiza documentele privind campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu, candidatul a avut o reacție vehementă. Acesta a criticat deschis clasa politică actuală, considerând că reacțiile recente arată frica pe care Sistemul o resimte față de o eventuală victorie populară.

„Voi pune, așa cum am anunțat, poporul și țara pe primul loc, iar pentru Sistem voi aduce ceasul. Adică va fi ordine, disciplină și cuvinte puține. Am văzut ultima declarație a președintelui PSD, este demonstrația totală și completă că sistemul este într-o stare de disperare totală. Este pericolul ca poporul român să câștige, iar dorința lor de anihilare a mea e de fapt dorința de anihilare a poporului român”, a spus Georgescu.

Candidatul a subliniat că lupta sa este întruchiparea unui conflict mai larg între Sistem și voința națională.

„Ei nu pot concepe că poporul poate să câștige. Cum ei nu pot accepta că se poate accepta un sistem bazat pe zahăr și ulei și că avem o datorie de peste 200 de miliarde pe care nu am văzut în ce s-au regăsit”, a mai spus el.

Întrebat despre informațiile din documentele desecretizate de CSAT, candidatul a avut o reacție fermă și sarcastică. El a mai dat de înțeles că prioritățile statului român sunt greșite, subliniind că desecretizarea ar fi trebuit să includă cheltuielile șefului statului.

„CSAT a fost convocat numai pentru Ucraina, iar acum îl convoacă pentru un candidat. Poporul român nu are voie să intre în aceste alegeri și să câștige. Este o disperare masivă a Sistemului, care mă face să spun că dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor”, a mai afirmat el.

Candidatul a punctat că reacțiile Sistemului sunt dovada unui moment de cotitură pentru poporul român:

„Ei asta nu înțeleg, este foarte important ce v-am spus, pentru că poporul român s-a trezit, este o trezire formidabilă. Așa cum am spus pe 1 Decembrie, nu a mai fost ‘Deșteaptă-te, române’, ci trăim deșteptarea. Faptul că sistemul este în această panică ajută poporul român să-și ia țara înapoi. Adevărul are răbdare, și poporul român are răbdare”, a mai spus Georgescu.