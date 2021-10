Mesajele intime pe care le primește Pepe în online. Ce a povestit artistul

Pepe a divorțat de Raluca, dar nu este un bărbat singur, el avânde de câteva luni o iubită. Chiar și așa, se pare că admiratoarele nu-i dau deloc pace și chiar mărturisește că este ”terorizat” cu mesaje din partea a trei domnișoare care s-au îndrăgostit de el.

Pepe are o relație stabilă cu make-up artistul Yasmine Ody, de care acesta este foarte îndrăgostit. Dar admiratoarele nu se opresc din a-i scrie mesaje de iubire pe rețelele de socializare. Astfel, artistul a mărturisit într-un interviu că primește zilnic mesaje de dragoste și că primește și imagini de la unele dintre admiratoare, dar el niciodată nu le răspunde.

”Am vreo trei domnișoare cu care sunt într-o relație virtuală, nu le-am văzut niciodată, vorbesc singure, eu nu le răspund, îmi scriu în fiecare zi, îmi trimit poze, am făcut greșeala acum 8-9 luni, un an, și am răspuns cu ceva ”mulțumesc” și mi-am dat seama că nu e bine. Mi-am dat foc la valiză”, a spus Pepe.