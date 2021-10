Pepe, dezvăluiri uluitoare despre regretul pe care îl are în suflet după divorţul de Oana Zăvoranu. Nici acum nu poate uita

Pepe a făcut dezvăluiri uluitoare despre fosta soție, Oana Zăvoranu. El a mărturisit că a rămas cu multă durere în suflet din cauza faptului că a rămas fără multe lucruri personale, cu valoare sentimentală, când s-a despărțit de Oana.

Cu toate că a depus plângere la Poliție, oamenii legii nu au reușit să îi rezolve cazul nici până la ora actuală. Artistul s-a arătat extrem de indignat că nimeni nu a făcut nimic ca să-l ajute să își mai recupereze bunurile, în ciuda faptului că existau numeroase dovezi.

Acum, cu toate că situația este încheiată, Pepe a rămas cu acest mare regret. Între el și Oana Zăvoranu au existat tensiuni mari, ce au culiminat cu sustragerea de lucruri din casă, obiecte pe care Pepe a susținut că le avea de dinainte de căsnicie.

Deci mie mi-au luat toata casa atunci, nu zic ca a luat-o Zavoranca personal. Oamenii pe care i-a trimis ea, au plecat cu toate lucrurile mele. Eu daca ma duceam acolo, eram de vina. Eu am facut plangere la Politie, aia imi fura lucrurile. Si atunci eu ce trebuia sa fac? Le faceam circul televiziunilor! Eu am luat-o de la zero in momentul ala! Eu nu am mai avut nimic in casa! Eu nu mai am poze cu mine, cd-uri, casete, videoclipuri. Mi-au luat si camerele de luat vederi din pereti. Tot! Erau toate ale mele! Nu te duci si tu la Politie?

Pai uite filmare cum au bagat-o in masina cu numarul cutare. Nimic! S-a clasat, s-a inchis dosarul. Si pe ce ne legam? Nu ai masca, amenda! Daca ma prinzi cu radarul, nu ajunge permisul la Udristei si eu sunt in ziar, ma dai exemplu. Dar nu trebuie sa va fac si eu de c$%$t cand sunteti de c$%$t?

Aveam si casa asigurata. Asigurarea ce mi-a zis? Sa va zica Politia! Faceti-va asigurari! Eu am incercat sa fiu cat mai normal la cap! Dezamagirile mele sunt tot pentru institutiile statului! Penibil! Imi pare rau de amintirile mele, nu mai am nimic. Mi-a cerut recent o televiziune o poza cu mine de cand eram mic! Nu mai am! Nu vorbesc despre o geaca de piele pe care am dat multi bani, vorbesc despre o bratarica primita cadou de la mamaie. Nu mai am nimic de atunci! Financiar erau bani multi!

S-au intamplat lucrurile astea de ani de zile si nu am zis nimic. Stii de ce? Ca mi-e scarba de ei! Uite ca le spun, dar le spun la mine acasa, aici! Nici nu erau obiecte de partaj, erau bunurile mele personale de dinaintea casatoriei. Noi nu aveam de impartit nimic legal, nu am acumulat nimic in timpul casatoriei.

Nu aveam ce sa impartim! Si eu atunci am facut plangere pentru ale mele personale, am predat atunci imagini de la televiziunile care au filmat, uite cine le-a luat, unde le-a dus, cu numere de masini, cu tot. S-a intamplat ca le-a luat declaratii tuturor si au spus nu stiu. S-a clasat dosarul.

Eu, daca eram nesanatos, ma duceam si le rupeam picioarele. Eu nu mai aveam atunci nici baterie la baie, au luat tot. Ce am rezolvat? Am asteptat vreo trei ani de zile ca procesul sa se finalizeze favorabil, dar nu a fost asa! Si macar sa le zic si eu ca sunt de c@#$t! Ca nu am zis-o nicaieri, o zic acum! De mare c@#$t!,” a povestit Pepe în podcastul Bar Online.