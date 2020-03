Mesaj nou de vreme severă imediată! ANM anunță ce județe vor fi afectate în următoarele ore

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză meteo, alături de o avertizare. Meteorologii indică condiții de vreme severă. Iată care sunt județele afectate de fenomene puternice în perioada imediată!

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au indicat faptul că un cod galben de vânt pune stăpânire pe Județele Arad și Timiș. Avertizarea este valabilă azi, 13 martie, între orele 15:00 – 18:00. În rest, în nord-vestul țării și în extremitatea României valorile vor marca o scădere față de ziua precedentă. Totuși, maximele sunt mari pentru normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar în unele zone se vor semnala câteva averse pe timpul nopții, alături de descărcări electrice. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări temporare, unde rafalele sunt cuprinse între 70-90 de km/h.

„Valabil de la : 13-03-2020 ora 15:00 până la : 13-03-2020 ora 18:00

In zona : Județul Arad: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;

Se vor semnala : intensificări locale și temporare ale vântului cu rafale de 55… 65 km/h”

Administrația Națională de Metorologie

Vremea în București

Maxima zilei de vineri, 13 martie, pentru București, este de 24 de grade Celsius, alături de un cer parțial noros. Vânturi vin din zona de vest-sud-vest cu 9 km/h și cu rafale de 18 km/h. Minima nopții va fi de doar 8 grade Celsius, alături de un cer predominant noros. Vânturi vin din zona de nord-nord-vest cu 9 km/h și cu rafale de 17 km/h.

„Deocamdată, în martie, ca în fiecare an am avut şi manifestări de iarnă. Nu e neobişnuit. Anul trecut am avut viscol în 22 martie. În 2017, am avut viscol în zona Moldovei în 19-21 aprilie. Se poate întâmpla orice, chiar şi în martie şi aprilie. Pe măsură ce înaintăm în primăvară, astfel de manifestări sunt tot mai rare şi durează tot mai puţin, dar ele pot exista”

Meda Andrei, meteorolog